Druga co do wielkości rafineria ropy naftowej w Rosji, znajdująca się w obwodzie leningradzkim, celem ataku Ukraińców. Akcję przeprowadzili w nocy z soboty na niedzielę operatorzy 14. samodzielnego pułku Sił Systemów Bezzałogowych (SBS), wspólnie z oddziałami Sił Operacji Specjalnych.

Ukraińcy uderzyli w rosyjską rafinerię / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Celem uderzenia był obiekt położony w odległości ponad 800 km od granicy Ukrainy. Rafineria Kiriszynieftieorgsintez (KINIEF) w miejscowości Kiriszy jest drugim co do wielkości zakładem przetwórstwa ropy naftowej w Rosji po rafinerii w Omsku i głównym dostawcą produktów naftowych dla Petersburga, a także obwodów leningradzkiego, nowogrodzkiego i pskowskiego.

Zakład przetwarza ponad 20 mln ton ropy rocznie. Wytwarza też około 80 rodzajów produktów, w tym benzynę, olej napędowy, mazut i paliwo lotnicze, wykorzystywane m.in. na potrzeby rosyjskiej armii.

"W wyniku uderzenia dronów na terenie przedsiębiorstwa wybuchł rozległy pożar, co potwierdzają dane z monitoringu satelitarnego NASA FIRMS. Skutki ataku są obecnie weryfikowane" - podano w komunikacie SBS na Telegramie.

"Siły Systemów Bezzałogowych konsekwentnie ograniczają zdolność Rosji do zaopatrywania swoich wojsk w paliwo i kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie" - podkreśliły SBS.