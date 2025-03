Jak informuje biuro prasowe Białego Domu, Donald Trump rozpoczął rozmowę telefoniczną z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Stanowiska Ukrainy i Rosji, co do warunków ewentualnego rozejmu są tak rozbieżne, jak tylko mogą być. W rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem Donald Trump miał wynegocjować, że Rosjanie przez 30 dni nie będą atakować krytycznej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Siły Moskwy "podsumowały" zbliżenie stanowisk, dokonując masowego ataku powietrznego na miasta i osiedla ukraińskie, co Wołodymyr Zełenski skomentował następująco: "Dzisiaj Putin skutecznie odrzucił propozycję całkowitego zawieszenia broni". Teraz czas na rozmowę Trumpa i Zełenskiego.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski / ALEX WROBLEWSKI/AFP / East News Rozpoczęła się rozmowa telefoniczna prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformował w środę zastępca szefa personelu Białego Domu Dan Scavino. "Prezydent Trump jest w Gabinecie Owalnym i rozmawia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim" - napisał Scavino na platformie X. Poprzedniego dnia Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem na temat możliwości zakończenia wojny na Ukrainie. Zełenski wyraził w środę nadzieję, że Trump przekaże mu informacje na temat jego rozmowy z przywódcą Rosji. Putin chciał osiągnąć przede wszystkim wstrzymanie zachodniej pomocy militarnej dla Ukrainy. W ten sposób warunkował zgodę na 30-dniowy rozejm. Włączenie takiego punktu do ustaleń między USA i Rosją jest o tyle niemożliwe, że nie bierze pod uwagę stanowiska krajów europejskich. Tymczasem Wielka Brytania już zapowiada, że nie będzie honorować podobnej umowy i sprzęt wojskowy z Londynu do Kijowa nadal będzie transportowany. Podobnego stanowiska można oczekiwać od Francuzów i Niemców, liderujących koalicji państw Europy, wspierających Ukrainę. O tym, że Rosjanie nie liczą się z ustaleniami, świadczy fakt, że wojska Moskwy zbombardowały infrastrukturę energetyczną na Ukrainie zaledwie kilka godzin po rozmowie telefonicznej , w której Władimir Putin powiedział prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, że wstrzyma takie ataki. Żeby ułatwić Rosji przestrzeganie zobowiązań, Zełenski zapowiedział utworzenie listy nietykalnych obiektów infrastrukturalnych - donosi Ukraińska Prawda. Prezydent poinformował o tym w czasie konferencji prasowej z przywódcą Finlandii Aleksandrem Stubbem. Same zapewnienia Putina i jego słowa, że wydaje rozkaz, aby nie atakować sektora energetycznego, nie wystarczą. Dlaczego? Dlatego, że ta wojna uczyniła z nas bardzo praktycznych ludzi - stwierdził Zełenski, a jego słowom przytakiwał Stubb, dodając, że musi istnieć jakaś forma skontrolowania faktycznych poczynań Rosji. Z drugiej strony, prócz sygnałów, że na wczesnym etapie rozmów Ukraina-Rosja-USA są poważne rozbieżności, pojawiają się też informacje pozytywne. Tuż przed rozmową z Trumpem Zełenski poinformował o odzyskaniu z rosyjskiej niewoli 175 jeńców wojennych. Taka sama liczba żołnierzy FR powędruje do domu w ramach wymiany 1:1. Agencja RIA Nowosti pisze także, że "w geście dobrej woli" Moskwa przekazała Ukrainie również 22 ciężko rannych jeńców, którzy potrzebowali pilnej opieki medycznej. Między innymi o wymianie jeńców Władimir Putin rozmawiał z Donaldem Trumpem 18 marca. Taka informacja daje nadzieję, że nie wszystkie wysiłki dyplomatyczne poszły na marne, a szansa na zawieszenie broni być może nadal istnieje. Specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff, który jest głównym negocjatorem Waszyngtonu w sprawach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego powiedział nawet, że "spodziewa się całkowitego zawieszenia broni w ciągu kilku tygodni". Zobacz również: Heroiczna akcja. Delfin uratowany przez pasażerów turystycznej łodzi [NAGRANIE]

