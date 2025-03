Komisja Europejska wskazała Tarczę Wschód w tzw. białej księdze. Tym samym projekt został uznany za obszar krytyczny w dozbrajaniu Europy.

Polska od początku zabiegała, by Tarcza Wschód znalazła się w tym dokumencie, bo otwiera to drogę do unijnego finansowania tego projektu.