Przełom w sprawie wojny w Ukrainie? Po ponad dwóch godzinach zakończyła się rozmowa prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Władimir Putin / ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem Donald Trump zapowiedział w sobotę.

"Tematami rozmowy będą zakończenie rozlewu krwi, w którym ginie średnio ponad 5000 rosyjskich i ukraińskich żołnierzy tygodniowo, oraz handel" - informował dwa dni temu Trump.

Wcześniej w wywiadzie dla Fox News Trump twierdził, że tylko rozmowa między nim i Putinem może doprowadzić do przełomu i wyraził nadzieję, że zawrze z nim układ. Zaznaczył jednak, że jeśli nie uda się im dojść do porozumienia, nałoży na Rosję sankcje.

Sceptyczny Vance. Putin nie wie, jak to zakończyć?

Krótko przed rozpoczęciem rozmowy Trumpa z Putinem wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział , że jedną z przeszkód na drodze do pokoju jest to, że rosyjski przywódca nie do końca wie, jak wyjść z wojny z Ukrainą. Ostrzegł też, że USA są bliskie porzucenia prób mediacji między Kijowem i Moskwą.

"Do tanga trzeba dwojga - cytuje Reuters Vance'a. - Wiem, że prezydent jest skłonny do tego, ale jeśli Rosja nie będzie skłonna, to w końcu po prostu powiemy, że to nie jest nasza wojna. Próbujemy to zakończyć, ale jeśli nie uda nam się tego zrobić, w końcu powiemy: Wiecie co? Warto było spróbować, ale już tego nie zrobimy".

Rozmowy Trumpa z Zełenskim

Przed negocjacjami z Putinem Trump miał konsultować się z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci USA i Ukrainy rozmawiali w poniedziałek przez telefon; przywódcy omówili m.in. konkretne kroki potrzebne do zakończenia wojny Moskwy z Kijowem - powiadomił ukraiński Telewizyjny Serwis Informacyjny (TSN), powołując się na źródło.

Według informatora TSN rozmowa telefoniczna Trumpa z Zełenskim poprzedziła rozmowę amerykańskiego przywódcy z Putinem.

Podczas krótkiej rozmowy przed połączeniem z Putinem, Trump pytał Zełenskiego o to, co powinien omówić z rosyjskim przywódcą - podał "Wall Street Journal".

"Zełenski odpowiedział, że Trump powinien naciskać na Putina, aby zaakceptował 30-dniowe zawieszenie broni, zgodził się na przyszłe spotkanie Putina z Zełenskim, w którym Trump mógłby wziąć udział. (Trump miałby też) powtórzyć (Putinowi), że Stany Zjednoczone nie podejmą żadnych decyzji w sprawie Ukrainy bez udziału Kijowa" - przekazał "WSJ".

Po zakończeniu trwającej jeszcze rozmowy z Putinem, Trump ma ponownie połączyć się z Zełenskim, a także przywódcami europejskimi.