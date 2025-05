Donald Trump będzie negocjował z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent ogłosił dokładny dzień i godzinę planowanej rozmowy z rosyjskim przywódcą.

Donald Trump i Władimir Putin / SAUL LOEB / AFP/EAST NEWS

Donald Trump zapowiedział rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem na najbliższy poniedziałek.

Tematami negocjacji mają być zakończenie konfliktu zbrojnego i sprawy handlowe.

Trump planuje również rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami krajów NATO.

Amerykański prezydent wyraził nadzieję na zawieszenie broni i zakończenie wojny.

W Stambule odbyły się rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją, pierwsze od trzech lat.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę, że w najbliższy poniedziałek o godzinie 10 (16 w Polsce) będzie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Amerykański przywódca podał, że przedmiotem negocjacji ma być zatrzymanie krwawej wojny oraz sprawy handlowe.

"Tematami rozmowy będą zakończenie rozlewu krwi, w którym ginie średnio ponad 5000 rosyjskich i ukraińskich żołnierzy tygodniowo, oraz handel" - napisał prezydent w swojej sieci społecznościowej Truth Social.

Trump dodał, że następnie będzie rozmawiał z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także liderami krajów NATO.

Prezydent wyraził nadzieję, że "będzie to produktywny dzień, dojdzie do zawieszenia broni, a ta bardzo brutalna wojna, wojna, do której nigdy nie powinno dojść, zakończy się".

Negocjacje Rosji i Ukrainy w Stambule

W piątek w Stambule odbyły się pierwsze od trzech lat rozmowy pokojowe delegacji Ukrainy i Rosji. Po spotkaniu minister obrony Ukrainy Rustem Umierow oświadczył, że już w najbliższym czasie może dojść do wymiany jeńców w formacie "1000 na 1000".

Mam nadzieję, że to nastąpi w przyszłym tygodniu, według list - wiecie, jak to jest - będzie wymiana, powiedzmy tak: kogo będziemy mogli zabrać, tego zabierzemy. I tak samo oddamy - poinformował w sobotę szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow, cytowany przez Telewizyjny Serwis Informacyjny (TSN).



Minister podkreślił, że delegacja ukraińska miała dyrektywę prezydencką, a podczas spotkania przedstawiciele krajów omówili kwestie dotyczące zawieszenia broni i wymiany jeńców.

Szef rosyjskiej delegacji Władimir Miedinski potwierdził plan przeprowadzenia tej wymiany "w najbliższych dniach" - podał Reuters. Byłaby to jedna z największych wymian jeńców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Zastępca szefa HUR Wadym Skibicki powiadomił, że oficjalnie rozpoczął się proces powrotu ukraińskich jeńców wojennych.