Prezydent USA Donald Trump przybył do bazy wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Prezydencki Air Force One wylądował. Niedługo później na płycie lotniska pojawił się też samolot eskadry rządowej "Rosja". Równocześnie rzeczniczka prezydenta USA poinformowała o nieoczekiwanym zwrocie akcji w kontekście zbliżającego się spotkania.

Prezydencki samolot Air Force One wylądował po ponad sześciogodzinnym locie z bazy Andrews pod Waszyngtonem. Trump przybył do bazy na 40 minut przed planowanym początkiem spotkań z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Zamiast planowanej na początku szczytu na Alasce rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina w cztery oczy w pierwszym spotkaniu przywódców udział wezmą również sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Nie jest jasne, kto będzie w składzie rosyjskiej delegacji.

Informację tę przekazała rzeczniczka prezydenta USA Karoline Leavitt podróżującym z Trumpem dziennikarzom.

Wcześniej planowane spotkanie w cztery oczy prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem zostało zamienione na spotkanie trzech na trzech. Do Trumpa dołączą sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff - przekazała Leavitt.

W następnej kolejności dojdzie do spotkania przy lunchu w rozszerzonym formacie. Po stronie amerykańskiej udział w nim wezmą także minister finansów Scott Bessent, minister handlu Howard Lutnick, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles. Po stronie rosyjskiej, z Putinem do rozmów zasiądą także szef dyplomacji Sergiej Ławrow i Jurij Uszakow.

Wcześniej rzeczniczka Białego Domu twierdziła, że między Trumpem i Putinem dojdzie do spotkania w cztery oczy. Nie jest jasne, dlaczego nastąpiła nagła zmiana.

Na płycie lotniska w Anchorage wylądował też rosyjski samolot rządowy z eskadry "Rosja".

Pierwszy z samolotu wysiadł Donald Trump, chwilę później po schodach na płytę lotniska wyszedł także Władimir Putin.

