Ukraińska państwowa spółka energetyczna Naftohaz po raz pierwszy odebrała skroplony gaz ziemny (LNG) ze Stanów Zjednoczonych przez terminal w Niemczech. Surowiec zostanie dostarczony na Ukrainę za pośrednictwem polskiego systemu przesyłowego – poinformowała firma w poniedziałek.

Naftohaz po raz pierwszy odebrał amerykański gaz LNG przez Niemcy i Polskę (Zdjęcie ilustracyje) / Shutterstock

Dostawy zostały zrealizowane we współpracy z TotalEnergies i terminalem Deutsche ReGas. Po regazyfikacji w Niemczech gaz trafi na Ukrainę przez Polskę. Prezes Naftohazu, Serhij Korecki, podkreślił, że to nie tylko nowy kierunek dostaw, ale także efekt zaufania i współpracy z partnerami.

Korecki zaznaczył, że obecna zima jest najtrudniejsza od początku wojny z powodu ciągłych rosyjskich ostrzałów infrastruktury gazowej oraz ekstremalnie niskich temperatur.

Wskazał, że każdy dodatkowy kanał dostaw gazu zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy.



Rosja od początku pełnowymiarowej inwazji przeprowadziła ponad 400 ataków na obiekty Grupy Naftohaz, używając ponad 1,7 tys. środków rażenia.

Od początku 2026 roku odnotowano już ponad 20 ataków na infrastrukturę spółki.