Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu karetki z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z drogą krajową nr 44 w Tychach. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek rano na jednym ze skrzyżowań w Tychach (Śląskie) - na przecięciu ul. Katowickiej z drogą krajową nr 44.

Jak wynika z pierwszych informacji, doszło tam do zderzenia karetki pogotowia z samochodem osobowym.

W wyniku wypadku dwie osoby podróżujące autem osobowym zostały ranne i przetransportowane do szpitala. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące ich stanu zdrowia.

Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe. Trwa ustalanie okoliczności wypadku.




















