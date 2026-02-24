Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu karetki z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z drogą krajową nr 44 w Tychach. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek rano na jednym ze skrzyżowań w Tychach (Śląskie) - na przecięciu ul. Katowickiej z drogą krajową nr 44. 

Jak wynika z pierwszych informacji, doszło tam do zderzenia karetki pogotowia z samochodem osobowym. 

W wyniku wypadku dwie osoby podróżujące autem osobowym zostały ranne i przetransportowane do szpitala. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące ich stanu zdrowia. 

Na miejscu zdarzenia pracują  służby ratunkowe. Trwa ustalanie okoliczności wypadku. 






