Brat aktora, Keith Carradine, odniósł się bezpośrednio do choroby, z którą zmagał się Roberta Carradine.

"Chcemy, aby ludzie o tym wiedzieli - w tej chorobie nie ma wstydu. Ta choroba go pokonała. (...) Był niezwykle utalentowany i będziemy za nim tęsknić każdego dnia. Pociechę znajdziemy w jego poczuciu humoru, mądrości oraz całkowitej akceptacji i tolerancji. Taki właśnie był mój młodszy brat".

Rodzina zaapelowała o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Robert Carradine nie żyje. Kim był?

Robert Carradine zadebiutował na wielkim ekranie w 1972 roku w filmie "Kowboje" u boku Johna Wayne'a. Do udziału w przesłuchaniu namówił go brat David, mówiąc mu, że "nie ma nic do stracenia".

W 1973 roku wystąpił w filmie Martina Scorsese "Ulice nędzy", a w 1980 roku pojawiły się dwa ważne filmy z jego udziałem prezentowane na festiwalu w Cannes: "Wielka czerwona jedynka" Samuela Fullera oraz "Straceńcy", w którym zagrał wraz z braćmi Davidem i Keithem Carradine’ami.

Największy wpływ na popkulturę wywarła jednak komedia z 1984 z jego udziałem - "Zemsta frajerów".

Poza aktorstwem Robert Carradine miał dwie wielkie pasje - muzykę i sporty motorowe. Choć nie miał formalnego wykształcenia muzycznego i nie potrafił czytać nut, uwielbiał grać na gitarze. Występował wielokrotnie z braćmi w Sheridan Opera House w Telluride w Kolorado oraz towarzyszył legendom muzyki folkowej, w tym przyjaciołom z dzieciństwa.

Drugą pasją były wyścigi samochodowe - był kierowcą zespołu Lotus, współpracując m.in. z aktorem i kierowcą Paulem Newmanem.

Robert Carradine nie żyje. Życie prywatne

Aktor wychowywał troje dzieci. W 1974 roku urodziła się jego córka, aktorka Ever Carradine, ze związku z Susan Snyder. Początkowo wychowywał ją jako samotny ojciec. W 1990 roku związał się z Edith Mani, z którą miał dwoje kolejnych dzieci - Marikę i Iana.

Rodzina podkreśla, że Carradine był osobą niezwykle rodzinną i ciepłą. "Był oddany rodzinie całym sercem, przyjazny dla każdego, kogo spotkał na swojej drodze, nie chował urazy, życzliwy, zabawny".