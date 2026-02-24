Winona Ryder, znana z kultowych ról w filmach Tima Burtona, dołączy do obsady trzeciego sezonu serialu „Wednesday”. Aktorka pojawi się gościnnie w kilku odcinkach hitowej produkcji Netfliksa, wcielając się w nową postać o imieniu Tabitha.

Winona Ryder wraca do gotyckiego świata Tima Burtona. Gwiazda „Soku z żuka” w 3. sezonie serialu „Wednesday” / Shutterstock

Serial "Wednesday", który zadebiutował na Netfliksie w 2022 roku, szybko stał się jednym z najpopularniejszych anglojęzycznych tytułów platformy. Produkcja, skupiająca się na losach Wednesday Addams - inteligentnej i sarkastycznej nastolatki z legendarnej "Rodziny Addamsów" - zdobyła cztery nagrody Emmy i pobiła rekordy oglądalności.

W trzecim sezonie do obsady dołączy Winona Ryder, która wielokrotnie współpracowała z Timem Burtonem, m.in. przy filmach "Sok z żuka", "Edward Nożycoręki" czy animacji "Frankenweenie".

Aktorka wystąpi teraz w kilku odcinkach serialowego hitu jako Tabitha.

Winona Ryder na premierze "Beetlejuice Beetlejuice"

Legendarny duet powraca

"Niesamowicie mnie cieszy, że Winona do nas dołączyła. Ona idealnie pasuje do tego świata. I jest moją bliską przyjaciółką. Zawsze czuję się szczęściarzem, mogąc z nią pracować" - podkreślił Tim Burton w oświadczeniu dla mediów.

Showrunnerzy serialu, Al Gough i Miles Millar, również nie kryją entuzjazmu: "Winona i Tim to legendarny duet. Razem stworzyli jedne z najbardziej pamiętnych postaci w historii kina. Uwielbialiśmy naszą współpracę przy 'Beetlejuice Beetlejuice'".

W trzecim sezonie "Wednesday" widzowie ponownie zobaczą Jennę Ortegę w roli głównej oraz Catherine Zetę-Jones i Luisa Guzmána jako rodziców Wednesday. W nowych odcinkach pojawią się także Noah Taylor, Chris Sarandon oraz Eva Green, która wcieli się w siostrę Morticii Addams - Ofelię.

Dokładna data premiery trzeciego sezonu nie została jeszcze ogłoszona. Wiadomo jednak, że produkcja ma trafić na platformę Netflix w przyszłym roku.