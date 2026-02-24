"Pentagon nie otrzymał rozkazu wysłania żadnych okrętów Marynarki Wojennej USA na Grenlandię, jak twierdzą przedstawiciele władz USA, pomimo zapewnień prezydenta Trumpa, że ​​statek szpitalny „jest w drodze” na autonomiczne terytorium Danii" - informuje "The Wall Street Journal".

Okręt szpitalny USNS Mercy, zdj. archiwalne przedstawiające jednego z generałów Korpusu Piechoty Morskiej USA / ALEXA M. HERNANDEZ/AFP/East News / East News

Donald Trump poinformował, że wysłał okręt szpitalny na Grenlandię.

Ta - wraz z Danią - stanowczo stwierdziła, że Grenlandczycy mają zapewnioną opiekę zdrowotną.

The Wall Street Journal" poinformował, że Pentagon nie otrzymał żadnego rozkazu dotyczącego wysłania okrętu.

Rzekoma misja humanitarna czy polityczny blef?

Donald Trump ogłosił w sobotę 21 lutego wysłanie okrętu szpitalnego na Grenlandię. Celem misji ma być pomoc dla chorych mieszkańców wyspy.

"Współpracując z fantastycznym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślemy wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zająć się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki. Jest w drodze!!! Prezydent DJT" - napisał prezydent USA na swojej platformie Truth Social. Jeff Landry obok funkcji gubernatora Luizjany pełni też funkcję specjalnego wysłannika USA ds. Grenlandii.

/ Screen @realDonaldTrump/Truth Social /

Trump nie nie wyjaśnił, co miałoby być powodem wysłania okrętu. Co istotne, nie ma też żadnych informacji o kryzysie publicznego systemu opieki zdrowotnej na Grenlandii. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie określił też, jaki okręt został lub miałby zostać wysłany na wyspę, lecz do wpisu dołączył obraz obraz jeden z dwóch okrętów szpitalnych sił zbrojnych USA. Stany Zjednoczone posiadają dwa statki szpialne: USNS Mercy oraz USNS Comfort. Mogą one posiadać po tysiąc łóżek szpitalnych. Według informacji "The Wall Street Journal" oba statki znajdują się w stoczni w Mobile w Alabamie. Comfort przechodzi remont, który ma zakończyć się w kwietniu, a Mercy jest w trakcie rocznego okresu konserwacji, który rozpoczął się w lipcu ubiegłego roku.

USNS Mercy / Shutterstock

USNS Comfort / Shutterstock

Duńska premier stawia Trumpa do pionu

Duńska i grenlandzka opieka zdrowotna jest bezpłatna oraz dostępna dla wszystkich - oświadczyła w niedzielę premier Danii Mette Frederiksen, odnosząc się do zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa i dodając, że "to nie ubezpieczenie i majątek decydują o tym, czy otrzyma się odpowiednie leczenie". Uszczypliwość jest pokłosiem tego, że taki dokładnie system prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych.

Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen przypomniał, że Grenlandczycy mają zapewnioną opiekę zdrowotną na Grenlandii i mogą również otrzymać leczenie w Danii. Nie ma potrzeby podejmować specjalnych działań w tym zakresie - podkreślił w rozmowie z duńskim nadawcą publicznym DR.