Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc. Miesiąc wcześniej było to 5,7 proc.

Zdj, ilustracyjne / Shutterstock

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 934,1 tys. wobec 887,9 tys. miesiąc wcześniej.



Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła z kolei 118,5 tys. (93,6 tys. w grudniu 2025 r.).

Bezrobocie w Polsce / Michał Czernek / PAP

Z wieloletnich danych GUS wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest najwyższa od 2021 r. W jego pierwszej połowie przekraczała milion, a we wrześniu była na poziomie zbliżonym do obecnego (934,7 tys.).

W tych województwach jest najgorzej

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych województwach? W pierwszej trójce województw z najwyższą stopą bezrobocia odnotowaną w styczniu są: warmińsko-mazurskie (9,9 proc.), podkarpackie (9.6 proc.) i świętokrzyskie (8,8 proc.).

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w styczniu w Wielkopolsce (3,8 proc.). Ten region wyprzedził Mazowsze (4,5 proc.) i województwo śląskie (4,7 proc.).

Bezrobocie w poszczególnych województwach / Michał Czernek / PAP

GUS podał także, że w czwartym kwartale 2025 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 59 proc. ludności w wieku 15-89 lat.

