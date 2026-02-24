Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty czterem osobom w sprawie serii zabójstw starszych kobiet na terenie stolicy. Głównym podejrzanym jest Michał P., któremu śledczy zarzucają zabójstwo sześciu seniorek, w tym jedno podwójne. W sprawę zamieszani są także dwaj obywatele Ukrainy oraz paser.
Według ustaleń śledczych sprawcy dostawali się do mieszkań ofiar, podając się za hydraulików. Po wejściu do środka grozili kobietom śmiercią, żądając wydania pieniędzy i kosztowności. Część ofiar była krępowana i duszona, a mieszkania plądrowane. Sprawcy zamykali drzwi kluczami zabranymi pokrzywdzonym.
Michałowi P. prokuratura zarzuca zabójstwa sześciu kobiet w różnych dzielnicach Warszawy: Śródmieściu, Ochocie i na Ursynowie. W jednym przypadku - na ul. Grzybowskiej - doszło do podwójnego zabójstwa. Trzech zabójstw miał dopuścić się wspólnie z Ihorem H., jednego z Tarasem H., a w przypadku dwóch innych - działał samodzielnie.
Taras H. odpowie za współudział w jednym zabójstwie oraz rozbój, podczas którego ofiara zmarła z przyczyn naturalnych. Ihor H. usłyszał zarzuty trzech zabójstw i rozboju. Czwartym podejrzanym jest Jarosław O., któremu zarzuca się paserstwo - sprzedaż zrabowanych przedmiotów w lombardzie.
Michał P. został zatrzymany w lutym 2025 roku, bezpośrednio po zabójstwie na ul. Wąwozowej. Ukrywał się na balkonie niższego piętra. Przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Taras H. również przyznał się do winy, choć twierdzi, że nie planował zabójstwa jednej z kobiet. Ihor H. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.
Dodatkowo Michał P. wraz z Tarasem H. mieli dopuścić się rozboju na seniorce przy ul. Pruszkowskiej. Kobieta zmarła w trakcie rozboju z przyczyn naturalnych.
Trzech głównych podejrzanych przebywa w areszcie, a wobec pasera zastosowano dozór policyjny. Prokuratura weryfikuje także inne sprawy dotyczące zgonów osób starszych w Warszawie. Śledczy czekają na opinie lekarskie i wyniki ekshumacji.
"Cały czas wykonywane i planowane są liczne czynności procesowe, w tym z osobistym udziałem podejrzanych. Dodatkowo z bardzo dużym zaangażowaniem i dociekliwością weryfikowane są także inne zakończone postępowania przygotowawcze z terenu Warszawy, w których stwierdzono zgony osób w podeszłym wieku, stwierdzone przed ujęciem podejrzanych w niniejszej sprawie" - poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba.