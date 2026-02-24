Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty czterem osobom w sprawie serii zabójstw starszych kobiet na terenie stolicy. Głównym podejrzanym jest Michał P., któremu śledczy zarzucają zabójstwo sześciu seniorek, w tym jedno podwójne. W sprawę zamieszani są także dwaj obywatele Ukrainy oraz paser.

Zabójstwa seniorek w Warszawie. Prokuratura stawia zarzuty czterem osobom / Shutterstock

Według ustaleń śledczych sprawcy dostawali się do mieszkań ofiar, podając się za hydraulików. Po wejściu do środka grozili kobietom śmiercią, żądając wydania pieniędzy i kosztowności. Część ofiar była krępowana i duszona, a mieszkania plądrowane. Sprawcy zamykali drzwi kluczami zabranymi pokrzywdzonym.

Zarzuty dla czterech osób

Michałowi P. prokuratura zarzuca zabójstwa sześciu kobiet w różnych dzielnicach Warszawy: Śródmieściu, Ochocie i na Ursynowie. W jednym przypadku - na ul. Grzybowskiej - doszło do podwójnego zabójstwa. Trzech zabójstw miał dopuścić się wspólnie z Ihorem H., jednego z Tarasem H., a w przypadku dwóch innych - działał samodzielnie.

Taras H. odpowie za współudział w jednym zabójstwie oraz rozbój, podczas którego ofiara zmarła z przyczyn naturalnych. Ihor H. usłyszał zarzuty trzech zabójstw i rozboju. Czwartym podejrzanym jest Jarosław O., któremu zarzuca się paserstwo - sprzedaż zrabowanych przedmiotów w lombardzie.

Michał P. został zatrzymany w lutym 2025 roku, bezpośrednio po zabójstwie na ul. Wąwozowej. Ukrywał się na balkonie niższego piętra. Przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Taras H. również przyznał się do winy, choć twierdzi, że nie planował zabójstwa jednej z kobiet. Ihor H. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.

Dodatkowo Michał P. wraz z Tarasem H. mieli dopuścić się rozboju na seniorce przy ul. Pruszkowskiej. Kobieta zmarła w trakcie rozboju z przyczyn naturalnych.

Śledztwo trwa

Trzech głównych podejrzanych przebywa w areszcie, a wobec pasera zastosowano dozór policyjny. Prokuratura weryfikuje także inne sprawy dotyczące zgonów osób starszych w Warszawie. Śledczy czekają na opinie lekarskie i wyniki ekshumacji.

"Cały czas wykonywane i planowane są liczne czynności procesowe, w tym z osobistym udziałem podejrzanych. Dodatkowo z bardzo dużym zaangażowaniem i dociekliwością weryfikowane są także inne zakończone postępowania przygotowawcze z terenu Warszawy, w których stwierdzono zgony osób w podeszłym wieku, stwierdzone przed ujęciem podejrzanych w niniejszej sprawie" - poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba.