Efekty "stosowania potężnej broni na obszarach miejskich"

Szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko podał, że w skali całego kraju w wyniku rosyjskich ataków na 30 miast i osiedli zginęło 12, a rannych zostało 66 osób, w tym dzieci. Wśród ofiar śmiertelnych jest co najmniej troje dzieci.

Misja ONZ monitorująca prawa człowieka na Ukrainie (HRMMU) zaalarmowała, że ataki Rosji z użyciem rakiet i amunicji krążącej na gęsto zaludnionych obszarach, takie jak niedzielny, znacząco zwiększają straty wśród ludności cywilnej.

Rosyjski atak pokazuje, jak duże zagrożenie dla ludności cywilnej stwarza stosowanie potężnej broni na obszarach miejskich, zwłaszcza tych położonych daleko od linii frontu. W całym kraju zginęło lub zostało rannych 78 osób - powiedziała Danielle Belle, przewodnicząca HRMMU.

To pogłębia straszliwe straty, jakie wojna wciąż zbiera wśród cywilów, a coraz więcej rodzin w całym kraju opłakuje utraconych bliskich - dodała.

Przerażające dane

Użycie szerokiej gamy broni dalekiego zasięgu na terenach miejskich w znacznym stopniu przyczyniło się do wysokiej liczby ofiar cywilnych w marcu i kwietniu tego roku.

"Choć do ostatniego weekendu liczba ofiar w maju była nieco niższa niż w kwietniu, to jednak masowy nocny atak z użyciem broni dalekiego zasięgu i straty, jakie spowodował, doprowadzą do zwiększenia liczby ofiar w maju" - zauważa HRMMU.

Według najnowszego raportu Misji Monitorującej Prawa Człowieka ONZ na Ukrainie kwiecień był najbardziej śmiercionośnym miesiącem dla ludności cywilnej na Ukrainie od września 2024 r. Zginęło wówczas co najmniej 209 osób, a 1146 zostało rannych.