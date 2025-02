Kogo lub co Rosja otrzymała w zamian? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że wizyta Witkoffa była pierwszą podróżą do Moskwy wysokiego rangą urzędnika Stanów Zjednoczonych od momentu, gdy przybył tam były dyrektor CIA William J. Burns, który w listopadzie 2021 roku usiłował zapobiec pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Co ciekawe, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow do ostatnich chwil zaprzeczał, jakoby wiedział cokolwiek o wizycie Witkoffa w Moskwie oraz informował, że władze Rosji nie mają w planach rozmów z amerykańskim wysłannikiem.

Jak podaje "New York Times" Trump ma w zwyczaju przydzielać wiele osób do realizacji jednego celu. Prawdopodobnie tak jest i tym razem, gdy prezydent USA wyznaczył generała Keitha Kellogga do moderowania procesu pokojowego w Ukrainie, ale do tego samego zadania przydzielił równocześnie Witkoffa, którego doświadczenie z Bliskiego Wschodu może zaprocentować. "NYT" powołuje się na wypowiedzi anonimowych i zbliżonych do sprawy źródeł, które twierdzą, że biznesmen i przyjaciel Trumpa otrzymał zadanie otwarcia kanału negocjacyjnego z Rosjanami. Wcześniej natomiast miał na temat wojny w Ukrainie rozmawiać w Katarze i Arabii Saudyjskiej.