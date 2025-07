Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto w ostrych słowach wypowiedział się na temat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zaznaczając, że od wielu lat "pozbawia on i depcze prawa Węgrów zakarpackich". Szef węgierskiej dyplomacji podkreślił, że Budapeszt nie poprze przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Węgierski spraw zagranicznych Peter Sziijarto i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / MOHAMED HOSSAM, KIRILL CHUBOTIN/UKRINFORM / PAP/EPA

Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto ostro skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, stwierdzając, że traktuje on Węgrów jak wrogów i łamie ich prawa.

Budapeszt sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do UE, powołując się na wyniki referendum, w którym aż 95 proc. obywateli opowiedziało się przeciw przyspieszonej akcesji.

W ostatnim czasie podpalono węgierski kościół na Zakarpaciu. Jak na ten incydent zareagował Budapeszt? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto ocenił we wtorek, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "traktuje Węgry i Węgrów jak wrogów" oraz "od wielu lat pozbawia i depcze prawa Węgrów zakarpackich". Szef węgierskiej dyplomacji stwierdził też, że polityka Kijowa "doprowadziła do podpalenia kościoła i pobicia na śmierć Węgra za to, że nie chciał iść na wojnę i uczestniczyć w bezsensownej rzezi".

Polityk powiedział, że Węgry nie poprą przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Bez względu na to, jakiego szantażu użyje (Zełenski) lub Bruksela, głosy dwóch milionów osób oddane w sondażu opinii publicznej Voks 2025 nakładają na rząd węgierski jasny obowiązek - zapewnił.

Na Węgrzech w ostatnich miesiącach trwało głosowanie, w którym zapytano obywateli o stosunek do akcesji Ukrainy do UE. 95 proc. głosujących w referendum "Voks 2025" sprzeciwiło się przyspieszonej ścieżce akcesji Ukrainy do Wspólnoty - poinformował w czerwcu rząd Węgier. Referendum towarzyszyła prowadzona przez władze antyukraińska kampania.

Podpalono węgierski kościół

W ostatni czwartek w związku z doniesieniami o ataku na węgierski kościół na Zakarpaciu do siedziby węgierskiego MSZ wezwano ukraińskiego ambasadora w Budapeszcie. Kościół został podpalony w środę wieczorem, a na jego ścianach napisano "Węgrzy, wyp*****lać" oraz "Węgrów na noże".

Wcześniej w lipcu węgierskie media poinformowały o śmierci przedstawiciela węgierskiej mniejszości na Ukrainie, który miał rzekomo zginąć podczas próby siłowej rekrutacji do wojska. Władze ukraińskie zaprzeczyły, jakoby domniemany "siłowy pobór" był przyczyną śmierci mężczyzny. W odpowiedzi na incydenty władze w Budapeszcie wprowadziły w ubiegłym tygodniu zakaz wjazdu do kraju trzech wysoko postawionych urzędników wojskowych Ukrainy.