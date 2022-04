"Mamy do czynienia z bardzo specyficzną grupą uchodźców wojennych. W zdecydowanej większości są to kobiety i dzieci. Myślę, że mamy już około 1 miliona ukraińskich dzieci w naszym kraju" - powiedział na antenie TVP Info szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Uchodźcy z Ukrainy przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP

Jak podkreślił szef MSWiA, zbliżamy się do liczby 2,5 mln uchodźców w Polsce. Mniej więcej od tygodnia spada liczba uchodźców. Teraz trafia do nas około 20-30 tysięcy na dobę - przekazał Kamiński i przypomniał, że w pierwszych dniach wojny te liczby dochodziły do 150 tysięcy na dobę.

Mamy do czynienia z bardzo specyficzną grupą uchodźców wojennych. W zdecydowanej większości są to kobiety i dzieci - wskazał szef resortu. Myślę, że mamy już około miliona ukraińskich dzieci w naszym kraju - dodał. Zaznaczył, że mężowie tych kobiet w większości przypadków walczą z bronią w ręku o wolność swojego kraju. Znacząca część tych uchodźczyń tak naprawdę liczy na to, że ta sytuacja potoczy się w kontekście pozytywnym, za kilka tygodni może za kilka miesięcy będzie wolna i niepodległa Ukraina - podkreślił Kamiński.

Poinformował, że około 300 tys. uchodźców przemieściło się do Czech i Niemiec. W Czechach jest w tej chwili około 250 tysięcy uchodźców i około 300 tys. w Niemczech - dodał.

Szef MSWiA mówił także o tym, jak przebiega wydawanie uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL. W ciągu dwóch tygodni wydaliśmy 600 tys. numerów PESEL - to są te osoby, które na jakiś czas chcą zostać w naszym kraju. Chcą tu działać legalnie, podejmować pracę - powiedział. Dodał, że "musimy im pomóc i pomagamy im bardzo skutecznie".

Odniósł się do kolejek przed urzędami, gdzie wydawane są numery PESEL. W dużych miastach są kolejki, w mniejszych miejscowościach tych kolejek nie ma - zaznaczył. Podkreślił, że nie ma znaczenia, gdzie PESEL zostanie nadany, będzie obowiązywał w całej Polsce. Szef MSWiA zachęcał do korzystania z pomocy urzędów w mniejszych miejscowościach. Wyraził przekonanie, że kolejki w dużych miastach będą sukcesywnie malały. Praca naszych urzędników jest imponująca - podkreślił.