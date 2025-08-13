Wielka Brytania, Francja i Niemcy, jako liderzy tzw. koalicji chętnych, zadeklarowały gotowość do wdrożenia planów wojskowych mających wesprzeć Ukrainę po ewentualnym zawieszeniu broni z Rosją. Wspólne stanowisko opublikowano na dwa dni przed zaplanowanym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce. Dziś odbyła się rozmów europejskich przywódców, którzy opracowali wspólne stanowisko przed piątkowymi wydarzeniami.

Keir Starmer zapowiedział w środę, że państwa wchodzące w skład „koalicji chętnych” są gotowe wdrożyć plany wojskowe / JACK TAYLOR/AFP/East News / East News

W środę, po wirtualnym spotkaniu przywódców państw "koalicji chętnych", Wielka Brytania, Francja i Niemcy wydały wspólne oświadczenie, w którym podkreślono konieczność zapewnienia Ukrainie "solidnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa". "Ukraina musi mieć możliwość skutecznej obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez brytyjski rząd.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że państwa koalicji są gotowe do wdrożenia planów wojskowych, które mają zostać uruchomione w przypadku zawieszenia broni. "Plany wojskowe są już gotowe w formie, która będzie mogła zostać wykorzystana, jeśli dojdzie do zawieszenia broni" - przekazał Starmer po rozmowach z przywódcami koalicji oraz wideokonferencji z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Szef brytyjskiego rządu podkreślił, że podczas rozmowy z Trumpem osiągnięto "rzeczywisty postęp w zakresie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, aby zapewnić trwałość pokoju".

Starmer odniósł się także do zbliżającego się spotkania Trumpa z Władimirem Putinem, które odbędzie się w piątek na Alasce. Nasze poparcie dla Ukrainy jest niezachwiane - granic międzynarodowych nie wolno zmieniać siłą, a Ukraina musi mieć solidne i wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa, aby bronić swojej integralności terytorialnej w ramach każdej umowy - zaznaczył.

W oświadczeniu podkreślono również, że "koalicja chętnych" jest gotowa odegrać aktywną rolę, w tym poprzez rozmieszczenie sił wsparcia po zakończeniu działań wojennych. "Nie powinno być żadnych ograniczeń dla ukraińskiego potencjału militarnego ani dla współpracy Ukrainy z państwami trzecimi. Rosja nie może mieć prawa weta wobec drogi Ukrainy do UE i NATO" - napisano.

"Koalicja chętnych" została powołana 2 marca z inicjatywy Keira Starmera. Jej celem jest opracowanie kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienie jej stałych dostaw broni oraz działania na rzecz zakończenia rosyjskiej inwazji. W skład koalicji wchodzą obecnie 33 państwa.