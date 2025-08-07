Miejsce spotkania Władimira Putina i Donalda Trumpa zostało ustalone i zostanie ogłoszone w późniejszym terminie - przekazał doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow agencji Interfax. Dodał, że do spotkania przywódców dojdzie w najbliższych dniach.

Archiwalne zdjęcie ze spotkania Putina i Trumpa w 2017 roku / MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL / PAP/EPA

Trwa uzgadnianie szczegółów dotyczących rozmów. Uszakow przekazał też, że wysłannik Donalda Trumpa, który był w Moskwie - Steve Witkoff - poruszył kwestię trójstronnego spotkania między Putinem, Trumpem i Zełenskim, ale Moskwa pozostawiła propozycję bez komentarza.

W nocy Marco Rubio informował, że prezydent USA Donald Trump spotka się z przywódcami Rosji i Ukrainy - Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

Media podały, że w przyszłym tygodniu może dojść do spotkania Trump - Putin. Rubio powiedział Fox Business, że nie wiadomo, czy do spotkania dojdzie w przyszłym tygodniu, ponieważ będzie to zależeć od postępu dotyczącego zbliżenia stanowisk obu stron. Sam Trump oświadczył w środę, że jest szansa na spotkanie z Putinem.

Ultimatum Trumpa

29 lipca Trump zapowiedział, że nałoży nowe sankcje na Rosję za 10 dni, jeśli w tym czasie Moskwa nie zawrze porozumienia o zakończeniu wojny. Ultimatum to mija w piątek. Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji poinformowało w poniedziałek, że Moskwa nie czuje się związana moratorium na rozmieszczanie pocisków rakietowych średniego i krótszego zasięgu. W komunikacie na ten temat podkreślono, że jest to efekt polityki prowadzonej przez USA.



