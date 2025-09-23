Donald Trump we wtorkowy wieczór zamieścił w mediach społecznościowych zaskakujący wpis. "Myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i zdobyć całą Ukrainę w jej pierwotnej formie" - stwierdził prezydent USA.

Prezydent USA Donald Trump / JOHN ANGELILLO / PAP/Newscom

Prezydent USA Donald Trump wyraził przekonanie, że Ukraina przy wsparciu ze strony UE jest w stanie walczyć i odzyskać swoje terytorium.

"Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji i pełnym zrozumieniu jej oraz po zobaczeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie" - napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

"Z czasem, cierpliwością oraz wsparciem finansowym Europy, a w szczególności NATO, pierwotne granice, od których rozpoczęła się ta wojna, są jak najbardziej możliwe do przywrócenia. Dlaczego nie? Rosja prowadzi bezcelową wojnę od trzech i pół roku, którą prawdziwa potęga militarna powinna była wygrać w mniej niż tydzień. To nie jest coś, co wyróżnia Rosję. W rzeczywistości sprawia, że wyglądają na 'papierowego tygrysa'" - stwierdził Trump.

"Kiedy ludzie mieszkający w Moskwie oraz we wszystkich wielkich miastach, miasteczkach i dzielnicach w całej Rosji dowiedzą się, co naprawdę dzieje się z tą wojną, fakt, że prawie niemożliwe jest dla nich zdobycie benzyny przez długie kolejki, które się tworzą, oraz wszystkie inne rzeczy, które mają miejsce w ich wojennej gospodarce, gdzie większość ich pieniędzy jest wydawana na walkę z Ukrainą, która ma wielkiego ducha i tylko się rozwija, Ukraina będzie mogła odzyskać swój kraj w jego pierwotnej formie, a kto wie, może nawet pójść dalej!" - napisał amerykański prezydent.

Jak dodał, "Putin i Rosja mają poważne problemy gospodarcze i to jest czas, aby Ukraina podjęła działanie. W każdym razie życzę obu krajom powodzenia. Będziemy nadal dostarczać broń dla NATO, aby NATO mogło z nią robić, co chce".

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115255130298104593