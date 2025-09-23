Rzadki przypadek w polskiej polityce. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz pochwalił ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Chodzi o słowa szefa polskiej dyplomacji skierowane do Rosji podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Radosław Sikorski, prezydent Karol Nawrocki i Marcin Przydacz / Leszek Szymański / PAP

W poniedziałek w swoim wystąpieniu na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wicepremier Radosław Sikorski skomentował wtargnięcie rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski stwierdził, że Rosja nie jest zdolna do życia w pokoju z sąsiadami. Wspominając to, jak Moskwa przyczyniała się do kolejnych konfliktów, w tym II wojny światowej, zwrócił się do Kremla: Proszę, nie rozpoczynajcie kolejnej.

Przydacz o aprobacie ze strony Pałacu Prezydenckiego

Przydacz, który towarzyszy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas jego wizyty w USA pytany o ocenę wystąpienia Sikorskiego stwierdził, że cieszy się z jego "twardych" słów wobec Rosji, bo - jak ocenił - nie zawsze było to normą.



Dobrze, że pan minister Sikorski mówi już twardo wobec Rosji, bo przecież pamiętamy, że w różnych okresach (...) ta polityka wobec Rosji różnie się układała. Były takie czasy, kiedy (szef rosyjskiej dyplomacji) Siergiej Ławrow był nazywany "drogim Siergiejem" i zapraszany na Radę Ambasadorów w Polsce - zauważył Przydacz na briefingu prasowym w Nowym Jorku.



Według niego, najistotniejszym jest, by wobec Rosji mówić prawdę. Bo każda półprawda albo nieprawda, tak jak to było w przypadku wystąpienia pana Marcina Bosackiego parę dni temu, może być później wykorzystywana przez dezinformację rosyjską - podkreślił prezydencki minister. Wtedy kiedy MSZ mówi prawdę i mówi mocnym, twardym językiem wobec Rosji, tylekroć zyskuje aprobaty ze strony Pałacu Prezydenckiego - dodał Przydacz.



Szef BPM pytany o współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MSZ podczas zgromadzenia ONZ zaznaczył, że wobec tak ważnego wydarzenia, powinna układać się jak najlepiej.



W ramach obecności tutaj trzeba ze sobą współpracować i ta współpraca powinna się układać jak najlepiej, choć wiemy, że czasami emocje polityczne niektórym, zwłaszcza współpracownikom pana ministra Sikorskiego, udzielają się i biorą górę nad interesem państwa polskiego - ocenił Przydacz.