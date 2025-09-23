Czy prezydent USA Donalda Trump może być gwarantem bezpieczeństwa Polski? Z tym tematem zmierzyli się uczestnicy sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Okazuje się, że ich zdaniem sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak przedstawia to część polskich polityków.

Prezydent USA Donald Trump / FRANCIS CHUNG / POOL / PAP/EPA

Strategiczne znaczenie sojuszu z Ameryką podkreśla od lat Prawo i Sprawiedliwość. Swoje kontakty z Donaldem Trumpem eksponuje także prezydent Karol Nawrocki, który spotkał się z przywódcą USA już w czasie kampanii, a potem poleciał do niego z pierwszą oficjalną wizytą.

Czy Donald Trump jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polski? Swój stosunek w tej sprawie wyrazili uczestnicy sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Zdaniem 39,1 proc. ankietowanych amerykański przywódca gwarantuje nam bezpieczeństwo. Odmienną opinię ma 50,8 proc. respondentów. 10,1 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Jak na Donalda Trumpa patrzą elektoraty poszczególnych partii?

W gronie wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, PL2050) tylko 15 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że Trump jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polski. 68 proc. badanych z tej grupy jest przeciwnego zdania, a 17 proc. nie ma opinii.



54 proc. wyborców Konfederacji i PiS uważa, że Trump zapewnia Polsce bezpieczeństwo. 40 proc. się z tym nie zgadza, a 6 proc. nie ma zdania.



Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 28 sierpnia do 1 września 2025 r. metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.