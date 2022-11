Dwa rosyjskie myśliwce wykonały w czwartek nieprofesjonalny, niebezpieczny przelot nad okrętami Stałej Grupy Morskiej NATO, realizującymi rutynowe działania na wodach Morza Bałtyckiego. Piloci samolotów nie zareagowali na komunikaty naszych sił - poinformowało w sobotę Sojusznicze Dowództwo Morskie NATO.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak powiadomiono, rosyjskie maszyny przeleciały na wysokości około 90 metrów nad okrętami i w odległości ponad 70 metrów od wojsk Sojuszu.

Prowokacja Rosji

NATO uznało te działania za niebezpieczne i nieprofesjonalne, ponieważ dokonano ich w strefie zagrożenia, w której prowadzone są ćwiczenia sił obrony powietrznej.

Dodatkowe ryzyko było związane z niewielką wysokością przelotu i bliskim położeniem rosyjskich samolotów. Prowokacja zwiększyła możliwość wystąpienia błędnych obliczeń, pomyłek i ewentualnych wypadków - czytamy na stronie internetowej dowództwa.

Siły NATO działały odpowiedzialnie, wypełniając swoją misję w całkowitej zgodności z międzynarodowymi przepisami lotniczymi i morskimi. Sojusz nie dąży do konfrontacji i nie stanowi dla nikogo zagrożenia - dodano w komunikacie.

Rosyjskie myśliwce blisko granic NATO

To nie pierwsza niepokojąca sytuacja z udziałem rosyjskich samolotów. W drugiej połowie października włoskie myśliwce z sił stacjonujących w Polsce zostały poderwane w związku z wykryciem obecności rosyjskich samolotów lecących w pobliżu granic NATO.

Z kolei 5 października włoska armia przekazała na Twitterze, że poderwane do działania zostały myśliwce Eurofighters. Samoloty wystartowały w celu "przechwycenia 4 rosyjskich myśliwców po tym, jak te weszły najpierw w polską, a potem w szwedzką przestrzeń powietrzną zanim zostały zmuszone do powrotu do przestrzeni powietrznej Kaliningradu" - napisano.

Później dowództwo operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nie było jednak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce.

30 września włoski myśliwiec Eurofighter, stacjonujący w ramach NATO w Malborku, interweniował po tym, jak w polską strefę przygraniczną wleciał rosyjski samolot.

Cztery włoskie myśliwce Eurofighter od początku sierpnia stacjonują w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing. Kilka dni wcześniej włoskie siły powietrzne informowały o przechwyceniu trzech rosyjskich samolotów lecących blisko północnowschodniej flanki NATO.