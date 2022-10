Włoskie myśliwce z sił stacjonujących w Polsce zostały poderwane w związku z wykryciem obecności rosyjskich samolotów lecących w pobliżu granic NATO – poinformowało włoskie lotnictwo na Twitterze.

Na profilu włoskiej marynarki poinformowano: "Kolejne dwa starty w sytuacji alarmowej dla Eurofighterów z Sił Powietrznych Włoch, które są zaangażowane w misję Air Policing w Polsce".

"Włoskie myśliwce wystartowały wczoraj i dzisiaj, by przechwycić rosyjskie samoloty lecące niedaleko granic NATO" - wyjaśniono.

To kolejny tego typu incydent. 5 października włoska armia przekazała na Twitterze, że poderwane do działania zostały myśliwce Eurofighters. Samoloty wystartowały w celu "przechwycenia 4 rosyjskich myśliwców po tym, jak te weszły najpierw w polską, a potem w szwedzką przestrzeń powietrzną zanim zostały zmuszone do powrotu do przestrzeni powietrznej Kaliningradu" - napisano.

Później dowództwo operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nie było jednak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce.

Z informacji, które wówczas uzyskaliśmy w dowództwie operacyjnym wynikało, że cztery rosyjskie myśliwce latały nad Bałtykiem, ale nad wodami międzynarodowymi. Nie doszło do przekroczenia granic ani polskiej, ani szwedzkiej. Parę dyżurną włoskich myśliwców Eurofighter poderwano rutynowo. Dzieje się tak, gdy obce samoloty choćby zbliżają się do naszej przestrzeni powietrznej.

Z kolei 30 września włoski myśliwiec Eurofighter, stacjonujący w ramach NATO w Malborku, interweniował po tym, jak w polską strefę przygraniczną wleciał rosyjski samolot.

Cztery włoskie myśliwce Eurofighter od początku sierpnia stacjonują w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing. Kilka dni wcześniej włoskie siły powietrzne informowały o przechwyceniu trzech rosyjskich samolotów lecących blisko północnowschodniej flanki NATO.

Misja Baltic Air Policing w ramach wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich jest prowadzona w oparciu o rotacyjny system dyżurów pełnionych przez kolejne państwa sojusznicze. Państwa NATO wysyłają wojska i myśliwce do ochrony bałtyckiej przestrzeni powietrznej od marca 2004 roku, kiedy Litwa, Łotwa i Estonia zostały członkami NATO. Od tego czasu 14 krajów partnerskich jest zaangażowanych w misję NATO Air Policing w krajach bałtyckich.