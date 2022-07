Co najmniej 23 osoby - w tym troje dzieci - zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych - to tragiczny bilans rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Winnica w środkowej części Ukrainy. Pięć osób jest w stanie krytycznym. Doszło do niego rano w rejonie centrum miasta. W wyniku eksplozji wybuchł pożar.