Co najmniej 14 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych - to bilans piątkowego ataku rakietowego sił rosyjskich na Krzywy Róg, miasto położone w środkowej Ukrainie. Wśród zabitych jest sześcioro dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA

Do ataku rakietowego na Krzywy Róg, miasto położone w środkowej Ukrainie, doszło w piątek po południu. Pierwsze informacje pojawiły się przed godz. 18:00 czasu polskiego.

Szef wojskowej administracji Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkuł podał we wpisie na Telegramie, że zginęło co najmniej 14 osób (w tym pięcioro dzieci), a ponad 50 zostało rannych.

"Przeklęci Moskale uderzyli rakietą balistyczną w centrum dzielnicy mieszkalnej" - napisał. Dodał, że obok miejsca, w którym spadł pocisk, znajdował się plac zabaw.

Telegram

Informację o rosyjskim uderzeniu przekazał też szef obwodowej administracji wojskowej Serhij Łysak, który poinformował, że wśród zabitych jest sześcioro dzieci. Zaznaczył, że liczba ofiar może wzrosnąć.

Uszkodzonych zostało co najmniej 5 budynków mieszkalnych. Na miejscu trwa akcja ratownicza.

Krzywy Róg to rodzinne miasto Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy skomentował rosyjski atak rakietowy we wpisie na Telegramie.

"Każdego dnia dochodzi do rosyjskich ataków. Każdego dnia giną ludzie. Jest tylko jeden powód, dla którego to trwa: Rosja nie chce zawieszenia broni i my to widzimy. Cały świat to widzi. Każdy pocisk, każdy dron szturmowy dowodzi, że Rosja chce tylko wojny" - napisał, załączając zdjęcia przedstawiające leżące na ziemi ciała. Z tego powodu nie będziemy publikować wpisu ukraińskiego przywódcy.