Bill Gates wraca myślami do kodu, który napisał 50 lat temu. To właśnie on stał się zalążkiem jednej z największych firm technologicznych na świecie. Wraz z Paulem Allenem stworzył Microsoft, który dziś świętuje pół wieku istnienia. Już w 1993 roku Gates przewidywał innowacje online, które miały zdefiniować XXI wiek. Jak się okazało, miał absolutną rację.

Bill Gates - amerykański informatyk, przedsiębiorca, filantrop oraz współzałożyciel, główny architekt oprogramowania i były prezes zarządu korporacji Microsoft / Shutterstock Początek rewolucji komputerowej W kwietniu 1975 roku Bill Gates i jego przyjaciel z czasów szkolnych, Paul Allen, stworzyli oprogramowanie dla komputera Altair 8800. Pomysł na program zrodził się po lekturze artykułu w magazynie "Popular Electronics", który opisywał możliwości tej maszyny. Wówczas Gates był studentem pierwszego roku na Uniwersytecie Harvarda, a Allen jego nieodłącznym partnerem w ambitnych projektach technologicznych. Bez dostępu do rzeczywistego modelu Altaira, obaj programiści musieli dostosować język BASIC do tej platformy niemal w ciemno. Przez dwa miesiące pracowali nieustannie, często kosztem snu, aż w końcu powstał kod, który umożliwił działanie komputera i stał się fundamentem przyszłego Microsoftu. "Najfajniejszy kod, jaki kiedykolwiek napisałem" Bill Gates, dziś 69-latek, z sentymentem wraca do tych chwil, publikując na swoim blogu wpis, w którym nazywa ten program "najfajniejszym, jaki kiedykolwiek napisał". Opublikował także możliwość pobrania oryginalnego kodu sprzed 50 lat. To właśnie ten kod zapoczątkował erę komputerów osobistych, wprowadzając później system operacyjny Windows oraz programy takie jak Word, Excel i PowerPoint. Bill Gates nie kryje dumy, wspominając tamten przełomowy moment: To była rewolucja. To właśnie wtedy narodziła się era komputerów osobistych - przyznaje współzałożyciel Microsoftu. Microsoft świętuje złoty jubileusz Wspomnienia Gatesa wpisują się w jubileuszowe obchody 50-lecia Microsoftu, który w ciągu tych lat zmienił krajobraz technologiczny świata. Sam Gates przeżywa wyjątkowy rok - w październiku skończy 70 lat, a niedawno wydał wspomnienia opisujące swoje młodzieńcze lata i trudne początki w świecie technologii. Microsoft, choć po odejściu Gatesa w 2000 roku przeżywał trudne chwile, ostatecznie odzyskał swoją pozycję pod wodzą Satyi Nadelli i osiągnął wartość rynkową około 2,8 biliona dolarów. Pięćdziesiąt lat to długi czas - mówi Gates, którego majątek szacuje się na 108 miliardów dolarów. To szaleństwo, że marzenie się spełniło - dodaje z nostalgią. Zobacz również: Mariusz Czajka w podcaście "Co u nich słychać?": Papierosy, alkohol i kawa – tego nie używam

