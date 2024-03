O ataku na obwód biełgorodzki poinformował też korespondent Wszechrosyjskiej Państwowej Kompanii Telewizyjnej i Radiowej (VGTRK) Andriej Rudenko. Dziennikarz podał, że rosyjska armia zniszczyła trzy transportery opancerzone należące do napastników. O godz. 7:00 czasu polskiego Rudenko napisał, że "walki wciąż trwają".

Telegram

Korespondent VGTRK poinformował też o próbie przekroczenia rosyjskiej granicy w pobliżu miejscowości Tetkino w obwodzie kurskim. Według jego informacji, "część sił wroga została zniszczona, a reszta się wycofała".

"WarGonzo" podał z kolei, że pierwsze walki w rejonie miejscowości Tetkino rozgorzały ok. godz. 7:00 czasu polskiego. Telegramowy kanał "Baza" podał, że podczas wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, w tym jeden z mieszkańców.

Telegram

Prowojenny kanał na Telegramie "Vysoky Govorit" poinformował z kolei, że "wróg za pomocą grup opancerzonych grup manewrowych, piechoty i lekkiego sprzętu próbuje przedrzeć się w kierunku miasta Grajworon w obwodzie biełgorodzkim". "Na kilku odcinkach granicy toczą się bardzo intensywne walki" - dodano we wpisie.

Komentarz gubernatorów

Do wydarzeń na granicy ukraińsko-rosyjskiej odnieśli się również gubernatorzy zaatakowanych obwodów. Wiaczesław Gładkow, gubernator obwodu biełgorodzkiego, poinformował, że okolice miasta Grajworon są ostrzeliwane przez Siły Zbrojne Ukrainy; stwierdził, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła osiem rakiet wystrzelonych z wyrzutni RM-70 Vampire i jeden pocisk Toczka-U. Samorządowiec przekazał, że uszkodzonych bądź zniszczonych zostało 11 budynków mieszkalnych i 5 cywilnych pojazdów.

Później głos zabrał gubernator obwodu kurskiego Roman Starowojt, który poinformował, że grupa dywersyjna próbowała wtargnąć na teren obwodu; doszło wówczas do strzelaniny, ale napastnikom nie udało się dokonać przełomu.

Pojawiły się również informacje o walkach w obwodzie briańskim. Gubernator Aleksandr Bogomaz napisał na Telegramie, że w regionie wprowadzono "środki zapobiegawcze mające na celu zapobieżenie działaniom terrorystycznym". Więcej szczegółów jednak nie podał.

Ukraiński wywiad wojskowy umywa ręce

"Działają oni (rosyjskie bataliony ochotnicze - przyp. red.) jako część sił (ukraińskich), aby pomóc uwolnić Ukrainę od rosyjskich najeźdźców. Ale to są obywatele Rosji. W (swoim) domu mają prawo robić to, co uważają za stosowne. W tej sytuacji muszą bronić swoich praw obywatelskich i politycznych oraz wyzwolić swój kraj spod dyktatury Władimira Putina" - oznajmił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Anrij Jusow w odpowiedzi na pytanie, czy rosyjskie bataliony ochotnicze koordynują swoje działania w Rosji z Kijowem.

Obwody biełgorodzki i kurski stały się w ostatnich miesiącach celem ukraińskich ostrzałów, przeprowadzanych w odwecie za rosyjskie uderzenia w obiekty cywilne na Ukrainie.

Od 2023 roku te regiony, a także obwód briański, są też miejscem aktywności partyzantów z Rosji walczących po stronie Kijowa.