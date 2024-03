Rosyjski ostrzał spowodował pożar budynku mieszkalnego. Pięć osób rannych wymaga poważnej pomocy chirurgicznej - podaje Kyiv Independent.

16:51

"Stany Zjednoczone przygotowują nowy pakiet pomocy dla Ukrainy, którego wartość może wynieść 300 mln USD" - podała agencja Reutera, powołując się na dwóch przedstawicieli USA. Według tych źródeł środki te pochodzą z funduszy przeznaczanych wcześniej dla Pentagonu.

"Oficjalnie informacja ta zostanie podana jeszcze dzisiaj. Jest to pierwszy taki krok od miesięcy. W Kongresie USA blokowany jest pakiet pomocy dla Kijowa" - zaznacza Reuters.

16:36

Myślę, że idea prezydenta Macrona polegała na tym, żeby sprawić, by Putin nie był pewny tego, co my zrobimy - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas śniadania prasowego zorganizowanego przez dziennik Christian Science Monitor w Waszyngtonie.

Sikorski, który towarzyszy premierowi Tuskowi w podróży do Waszyngtonu, spotkał się z dziennikarzami największych amerykańskich mediów, m.in. zapowiadając wtorkowe spotkanie w Białym Domu i na Kapitolu oraz dzieląc się swoimi poglądami na wojnę w Ukrainie.

Myślę, że prezydent Macron uważa, że trochę sami siebie odstraszaliśmy, co było dość pomocne dla Putina, mówiąc, czego nie będziemy robić, a nie co będziemy robić - komentował Sikorski. Mając do czynienia z takim zdeterminowanym i występnym przeciwnikiem, dobrze jest go sprowadzić do obrony - dodał.

15:44

Od marca 2022 roku już ponad tysiąc ciężko rannych obywateli Ukrainy otrzymało pomoc medyczną w niemieckich szpitalach - poinformowały federalne ministerstwo zdrowia oraz MSW. Do polskich szpitali trafiło 310 poszkodowanych z Ukrainy.

"Od marca 2022 roku w związku z agresywną wojną Rosji, która narusza prawo międzynarodowe, ciężko ranni i ciężko chorzy Ukraińcy są ewakuowani i objęci opieką medyczną w Niemczech oraz innych krajach UE. Niedawno do Niemiec przywieziono tysięcznego pacjenta, a obecnie jest ich 1022. Obok 692 żołnierzy znaleźli się cywile, w tym dzieci" - poinformowała w Bonn szefowa MSW Nancy Faeser.

12:49

Sprzeczne informacje docierają z graniczących z Ukrainą rosyjskich obwodów, w których operację zbrojną mają prowadzić oddziały ochotników złożonych z Rosjan. Moskwa mówi o udaremnieniu wtargnięcia na swe terytorium grup dywersyjnych. Oddziały ochotnicze twierdzą, że trwają walki na terytorium Rosji.

We wszystkich rosyjskich publikacjach pojawia się stwierdzenie, że próby wtargnięcia do Rosji podjęli się ukraińscy dywersanci. Nigdzie nie ma informacji, że to rosyjscy ochotnicy. Moskwa przekonuje, że wojsko oraz Federalna Służba Bezpieczeństwa odparły ataki powodując potężne straty wśród napastników.

Mowa o 100 wojskowych, 6 czołgach i 20 transporterach. Tej akcji miał towarzyszyć zmasowany atak dronami. Jeden z bezzałogowców miał trafić w budynek administracji w Biełgorodzie.

Władze bagatelizują skutki tej akcji, jednak władze obwodu kurskiego zdecydowały o skierowaniu uczniów na zdalne nauczanie. W mediach z kolei pojawiają się niepotwierdzone doniesienia o zestrzeleniu rosyjskiego myśliwca w rejonie walk. Mieszkańcy twierdzą, że wciąż słychać odgłosy wystrzałów.

12:22

Naoczni świadkowie w mieście Iwanowo w europejskiej części Rosji poinformowali o katastrofie wojskowego samolotu transportowego Ił-76 w pobliżu lotniska Siewiernyj; stacjonują tam też samoloty wykrywania radarowego dalekiego zasięgu A-50 - powiadomiło we wtorek Radio Swoboda na Telegramie.

11:36

Po serii upokarzających strat na Morzu Czarnym prezydent Rosji Władimir Putin zwolnił dowódcę marynarki wojennej, adm. Nikołaja Jewmienowa - podał brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na dwóch ukraińskich urzędników zaznajomionych z sytuacją.

Jak pisze "FT", decyzja ta pokazuje, że choć siły rosyjskie zdobywają przewagę wzdłuż 1000-kilometrowej linii frontu na lądzie, Ukraina zmusiła Rosję do odwrotu na Morzu Czarnym. Korzystając z własnych dronów i zaawansowanej broni dostarczanej przez kraje zachodnie, Ukraina zatopiła kilka rosyjskich okrętów wojennych i zestrzeliła wiele samolotów o dużej wartości, co skłoniło Rosję do przeniesienia Floty Czarnomorskiej bardziej na wschód i wstrzymania całodobowego rozpoznania powietrznego pola bitwy.

Sukcesy Ukrainy na Morzu Czarnym spowodowały przełamanie rosyjskiej blokady jej portów, a to umożliwiło wznowienie eksportu zbóż. W lutym osiągnął on najwyższy poziom od początku rosyjskiej inwazji.

11:34

Cztery osoby zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie charkowskim, zaporoskim i chersońskim Ukrainy w ciągu ostatniej doby - poinformowały na swoich stronach w Telegramie władze tych regionów.

09:30

Legion Wolność Rosji i Batalion Syberyjski, rosyjskie formacje walczące po stronie Ukrainy, wkroczyły rano do odwodów kurskiego i biełgorodzkiego w Rosji w ramach wspólnej operacji - powiadomiły oddziały ochotnicze na swoich kanałach na Telegramie.

"Marzymy o Rosji wolnej od dyktatury Putina. (...) Centymetr po centymetrze odbierzemy reżimowi naszą ziemię. (...) Rosjanie będą głosować na kogo chcą, a nie na kogo muszą. Rosjanie będą żyć swobodnie" - poinformował w komunikacie Legion Wolność Rosji.

Później formacja dołączyła do swojego wpisu nagranie ukazujące ruch czołgów i opatrzone podpisem: "Czołgi nie boją się błota. Przekroczyliśmy Rubikon. Przekroczyliśmy granicę"