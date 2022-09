"Od poniedziałku rano będziemy mieć nowy, wspólny reżim wizowy wobec Rosji" – zapowiedziała unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Chodzi o całkowite zawieszenie porozumienia o ułatwieniach wizowych z Rosją. Przypomnijmy, zielone światło dla tej decyzji dali pod koniec ubiegłego miesiąca w Pradze szefowie dyplomacji UE.

Jak informuje dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, jutro mają wstępnie zatwierdzić tę decyzję unijni ambasadorowie, a formalnie przyjmie ją Rada UE w piątek. Decyzja zacznie obowiązywać od poniedziałku. Oczywiście, jeżeli nie będzie w ostatniej chwili sprzeciwu ze strony któregoś z unijnych krajów.

Od tej chwili Rosjanie nie będą już mieli uprzywilejowanego dostępu do krajów UE - powiedziała Johansson. W praktyce będzie to oznaczać, ze Rosjanie będą musieli płacić więcej z wizy - opłata wzrośnie z 35 do 80 euro, będą musieli się liczyć z wydłużonym czasem przetwarzania wniosków - termin podejmowania decyzji przez konsulaty może wydłużyć się nawet do 45 dni. Ponadto zostanie zniesiony ułatwiony dostęp do wiz wielokrotnego wjazdu do strefy Schengen. Rosyjscy wnioskodawcy będą musieli także składać większą liczbę dokumentów.

"Dzisiejsza propozycja pokazuje silną i zjednoczoną reakcję UE"

Komisja Europejska wystąpiła dziś z propozycją całkowitego zawieszenia porozumienia o ułatwieniach wizowych z Rosją.

Polityka wizowa UE jest oznaką zaufania - zaufania, które Rosja całkowicie podkopała swoją niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją przeciwko Ukrainie. Dopóki trwa militarna agresja Rosji przeciwko krajowi kandydującemu do UE, obywatele rosyjscy nie mogą korzystać z ułatwień w podróży do Europy. Po raz kolejny UE pokazuje swoją niezachwianą jedność w odpowiedzi na militarną agresję Rosji - oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas.

Wtórowała mu Ylva Johansson.

Rosja nadal łamie prawo międzynarodowe, prowadząc nielegalne działania militarne, dokonując okrucieństw na Ukraińcach i podważając bezpieczeństwo i stabilność Europy oraz świata. (...) Dzisiejsza propozycja pokazuje silną i zjednoczoną reakcję UE - oznajmiła.

Jednocześnie Komisja przedstawiła dziś wniosek w sprawie nieuznawania rosyjskich paszportów wydawanych na okupowanych terytoriach Ukrainy.