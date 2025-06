Do potępienia używania przez Rosję amunicji kasetowej przeciwko ludności i infrastrukturze cywilnej wezwał w czwartek społeczność międzynarodową ukraiński resort spraw zagranicznych. Podano, że dotąd odnotowano prawie 6 tys. przypadków użycia tego rodzaju uzbrojenia. W części krajów - m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech czy krajach nadbałtyckich i Słowacji - jej użycie jest zabronione. Broń kasetowa zawiera kilkaset ładunków wybuchowych rażących promieniście pociskami cele, które znajdują się na dużym obszarze.

Skutki użycia przez Rosję amunicji kasetowej w ataku na Charków, kwiecień tego roku / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

"Wzywamy społeczność międzynarodową do stanowczego potępienia systematycznego stosowania przez Rosję amunicji kasetowej przeciwko Ukrainie. Do tej pory udokumentowano co najmniej 5974 takich przypadków, w tym celowe ataki na ludność cywilną i krytyczną infrastrukturę: szpitale, szkoły, przedszkola i budynki mieszkalne" - napisał w czwartek w komunikacie minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

W oświadczeniu MSZ podkreślono, że Rosja używa amunicji kasetowej, aby zmaksymalizować liczbę ofiar i zniszczenia.

"Jest to część systematycznej polityki terroru, którą Moskwa prowadzi wobec narodu ukraińskiego. Wspólnota międzynarodowa powinna mieć także świadomość, że Rosja uczy używania tych zbrodniczych metod swoich wspólników, Iran i Koreę Północną" - zaznaczono.

Czwartek - 26.06.2025 - to 1219. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie / Michał Czernek / PAP

Ukraińska dyplomacja oświadczyła, że działania Kremla rażąco naruszają konwencje genewskie i Statut Rzymski.

"Podkreślamy, że zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu. Stosowną odpowiedzią na systematyczne stosowanie przez Rosję broni o niekontrolowanym działaniu przeciwko ludności cywilnej powinno być znaczące wzmocnienie presji na agresora" - podkreśliło MSZ w Kijowie.