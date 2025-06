​Parlamentarzyści z Korei Północnej, powołując się na informacje Narodowej Służby Wywiadowczej, przekazali niepokojące z punktu widzenia władz w Kijowie informacje. Okazuje się, że Pjongjang tego lata może wysłać do Rosji dodatkowe oddziały. "Korea Północna kontynuuje dostawy broni dla Kremla" - poinformowali deputowani.

Rosyjscy żołnierze (zdjęcie poglądowe) / shutterstock / Shutterstock

Wojna w Ukrainie trwa już ponad dekadę.

W lutym 2022 roku Rosja poszerzyła operację militarną wymierzoną w niepodległość Ukrainy o pełnoskalowy atak. W ostatnim czasie doszło do pierwszych od trzech lat negocjacji pokojowych. Te jak na razie nie przyniosły oczekiwanego w Kijowie i krajach Europy Zachodniej rezultatu.

Niepokojące informacje. Putin szykuje ofensywę w Ukrainie

Informacje, jakie przekazali deputowani z Korei Północnej - powołując się na dane Narodowej Służby Wywiadowczej - z pewnością nie zmienią tego stanu rzeczy. Okazuje się bowiem, że władze w Pjongjangu rozważają wysłanie do Rosji kolejnych formacji bojowych, co może przyczynić się do przeprowadzenia przez Kreml dużej ofensywy w walczącej o przetrwanie Ukrainie.

NIS opiera swoją ocenę na doniesieniach o nowej mobilizacji wojsk i poborze do armii w Korei Północnej, a także wnioskach, po niedawnej wizycie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergieja Szojgu w Pjongjangu.

Przedstawiciel Kremla gościł w tym mieście 17 czerwca. Spotkał się wówczas z przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong Unem.

Zwrócono uwagę także na wydarzenia z listopada ubiegłego roku, kiedy 11 tys. północnokoreańskich żołnierzy wysłano do Rosji około miesiąc po poprzedniej wizycie Szojgu. Ostatnie spotkanie Szojgu z Kimem zakończyło się deklaracją Pjongjangu dotyczącą wysłania do obwodu kurskiego w Rosji 6 tys. żołnierzy z formacji inżynieryjno-budowlanych.

Korea Północna dozbraja Rosję

NIS ujawniła także, że Korea Północna dostarczyła już do Rosji około 10 mln pocisków artyleryjskich oraz rakiety i artylerię dalekiego zasięgu, wykorzystując w tym celu statki i samoloty. W zamian Rosja zapewnia Korei Północnej współpracę gospodarczą, sprzęt do zakłócania pracy systemów obrony przeciwlotniczej, silniki rakietowe, drony oraz usługi doradcze w zakresie poprawy skuteczności naprowadzania rakiet.

Współpraca tych dwóch państw opiera się na traktacie o wzajemnej obronie, podpisanym przez Kima i rosyjskiego przywódcę Władimira Putina w Pjongjangu w czerwcu 2024 roku.