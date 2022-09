Rosjanie wywieźli sprzęt wojskowy z okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w związku z wizytą ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W obwodzie donieckim przeprowadzono wymianę jeńców pomiędzy stroną ukraińską i rosyjską. Piąty blok energetyczny Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, który wyłączono 1 września z powodu ostrzału, został w piątek uruchomiony. Siły ukraińskie uderzały ostatniej doby na południu kraju w rosyjskie składy amunicji, zgrupowania wojsk i przeprawy promowe oraz utrzymywały mosty przez Dniepr pod kontrolą ogniową - podał Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. Piątek to 191. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje z przebiegu wojny znajdziecie w naszej relacji.

21:50

Rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości umieściło w piątek na swojej liście "zagranicznych agentów" Andrieja Makarewicza - legendarnego muzyka rockowego i lidera zespołu Maszyna Wriemieni; w wykazie znalazł się też dziennikarz "Nowej Gaziety" Kiriłł Martynow.

Ministerstwo umieściło na swojej liście łącznie 12 osób: sześć w wykazie "osób fizycznych-zagranicznych agentów" i również sześć jako "mediów-zagranicznych agentów". Wszystkie te osoby resort powiązał z Ukrainą, stwierdzając, że kraj ten jest dla nich źródłem pomocy finansowej bądź "organizacyjnej i metodologicznej".

21:04

Dwóch ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) pozostanie na dłużej w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował w piątek na konferencji prasowej w Wiedniu dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Grossi wyjaśnił, że na razie w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pozostaje sześciu ekspertów Agencji. Czterech z nich opuści siłownię w przyszłym tygodniu.

Delegacja, która odwiedziła elektrownię w czwartek, sporządzi raport na temat bezpieczeństwa elektrowni na początku przyszłego tygodnia - mówił szef MAEA. Zapewnił, że podległa mu instytucja cały czas zbiera informacje na temat siłowni.

Grossi ocenił, że podczas wizyty zobaczył w elektrowni wszystko, o co się zwracał. Wojskowi Rosji nie kontaktowali się z delegacją MAEA i nie byli dostępni - dodał.

21:02

"Poleganie na gazie rosyjskim jest błędem. Obecny rząd i prawie wszystkie siły polityczne w Niemczech uznają to za błąd. Polska nas ostrzegała, myśmy ignorowali to ostrzeżenie" - mówił w piątek w TVN24 ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger.

20:30

"Nasz kraj jest teraz lepiej przygotowany na wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu" - oświadczyła w piątek niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur) po informacji Gazpromu o zawieszeniu na czas nieokreślony dostaw surowca gazociągiem Nord Stream 1.

20:22

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w piątek w wieczornym komunikacie, że siły ukraińskie dokonały ostrzału w rejonie Enerhodaru, gdzie znajduje się okupowana przez Rosjan Zaporoska Elektrownia Atomowa, a także Chersonia na południu Ukrainy, niszcząc uzbrojenie przeciwnika.

"Potwierdzono, że w rejonach Chersonia i Enerhodaru zniszczone zostały trzy systemy artyleryjskie przeciwnika w wyniku precyzyjnych uderzeń naszych wojsk" - oświadczył sztab.

19:58

"Ogłoszenie dziś po południu przez Gazprom, że po raz kolejny zamyka Nord Stream 1 pod fałszywym pretekstem, jest kolejnym potwierdzeniem jego zawodności jako dostawcy. To także dowód na cynizm Rosji, która woli spalać gaz zamiast honorować kontrakty" - napisał na Twitterze rzecznik KE Eric Mamer.

19:52

Eksport japońskich samochodów używanych do Rosji, nie objęty sankcjami nałożonymi na Moskwę przez Tokio za inwazję na Ukrainę, osiągnął najwyższy poziom od ponad dekady - pisze w piątek agencja Kyodo.

19:22

Biały Dom zwrócił się w piątek do Kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu wydatków na pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy w wysokości 11,7 mld dolarów. Jak dotąd administracja wydała trzy czwarte z 40 mld dol. zatwierdzonych na ten cel w maju.

19:17

18:49

Rząd Ukrainy dodał w piątek do listy osób objętych sankcjami dwie córki prezydenta Rosji Władimira Putina: Marię Woroncową i Katierinę Tichonową. Nowy pakiet sankcji dotyczy 99 osób fizycznych i 178 osób prawnych z Rosji i Białorusi.

17:57

Rosjanie wywieźli sprzęt wojskowy z okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w związku z wizytą w siłowni ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Jądrowej - podał Sztab Generalny armii Ukrainy w komunikacie opisującym sytuację na froncie w piątek wieczorem.

17:39

W obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy przeprowadzono w piątek wymianę jeńców pomiędzy stroną ukraińską i rosyjską - podał ukraiński sztab koordynacyjny. "14 obrońców ukraińskich wróciło do domu" - ogłosił sztab.



17:22

Wyczerpujące się zapasy nowoczesnej broni przesyłanej Ukrainie przez państwa NATO mogą zmusić Kijów i Zachód do zmiany strategii - pisze w piątek na łamach "Wall Street Journal" emerytowany generał US Army Mark Kimmitt. Jak ocenił, może to oznaczać bardziej krwawą i dłuższą wojnę.

17:00

W Petersburgu jedną z organizacji społecznych próbowano skłonić do rozdawania bezdomnym ulotek, reklamujących służbę kontraktową w armii - podało Radio Swoboda. Przypomina ono, że według obrońców praw człowieka w Rosji trwa ukryta mobilizacja na wojnę z Ukrainą.

16:44

Utrzymujące swoją aktywność w Rosji francuskie firmy borykają się z poważnymi problemami logistycznymi oraz brakiem ubezpieczenia - informuje w piątek dziennik "Le Figaro".

Francuskie firmy, które zdecydowały się pozostać w Rosji mimo międzynarodowych sankcji i presji opinii publicznej, takie, jak m.in.: Danone, TotalEnergies, Auchan, Bic, Lactalis, Sanofi funkcjonują w warunkach poważnych problemów logistycznych.

16:37

15:54

Jeden z bloków energetycznych Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, który wyłączono 1 września z powodu ostrzału, został w piątek uruchomiony - podał koncern Enerhoatom, operator ukraińskich siłowni jądrowych. Koncern wyjaśnił, że chodzi o piąty blok elektrowni.

15:25

"Wielki szacunek dla narodu ukraińskiego za walkę. Naszą rolą, jak i innych państw Europy, jest pomoc" - wskazał w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski, który przebywa z wizytą we Lwowie.

Polska staje się wrotami dla rannych żołnierzy i pacjentów z Ukrainy do całej Europy, dzięki czemu możecie prowadzić swoją walkę z najeźdźcą - podkreślił Niedzielski.



Szef MZ spotkał się m.in. z ukraińskim odpowiednikiem Wiktorem Laszko.

15:08

Sejm RP popiera działania zmierzające do zaprzestania wydawania wiz dla Rosjan podejmowane przez polski rząd na arenie międzynarodowej - głosi projekt uchwały Sejmu przygotowany przez posłów PiS.

15:06

Prokuratura w Buczy w obwodzie kijowskim ustaliła tożsamość rosyjskiego wojskowego, który jest podejrzany o udział w zabójstwie cywilów w tej miejscowości w marcu. Jak podała Prokuratura Generalna Ukrainy, jest to starszy sierżant Nikołaj Sokowikow.



Wojskowy ten służył w 5. Tacyńskiej Gwardyjskiej Brygadzie Pancernej - podał w piątek portal Meduza. Sokowikow został rozpoznany na nagraniach z kamer monitoringu ze sklepu rowerowego pod Kijowem. Kadry te opublikowały media zachodnie - BBC i CNN. Na nagraniu z datą 16 marca widać, jak żołnierze, którzy chwilę wcześniej spokojnie rozmawiali z dwoma nieuzbrojonymi cywilami, następnie strzelają im w plecy.



Jednym z zamordowanych był właściciel sklepu, jego nazwiska nie podano. Drugim - jak poinformowały media - był 68-letni Łeonid Plac.

14:44

"Propaganda rosyjska w ostatnim czasie wzmacnia przekaz wymierzony w Polskę; w rosyjskim społeczeństwie Polska jest przedstawiana jako jeden z głównych wrogów" - podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

14:00

Finał kartingowych mistrzostw Rosji, w których bierze udział wnuk Władimira Putina, został przeniesiony z Krymu do stolicy Czeczenii - Groznego. Według niezależnych mediów decyzję podjęto po tym, gdy na lotnisku wojskowym Saki doszło do wybuchów.

13:12

"Jestem głęboko przekonana, że nadszedł czas na wprowadzenie limitu cenowego na rosyjski gazu dostarczany do Europy rurociągami" - przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przebywająca z wizytą w Niemczech. Jak uzasadniła, miałaby to być odpowiedź na działania prezydenta Rosji Władimira Putina, który próbuje manipulować europejskim rynkiem energii.

13:09

Władze gminy Laaneranna w prowincji Parnawa w zachodniej Estonii przeniosły pięć sowieckich pomników do muzeum w miejscowości Virtsu - poinformował estoński portal ERR.

Pomniki znajdujące się na cmentarzach zostały usunięte z miejscowościach Hanila, Varbla, Kirbla i Lihula. Tylko pomnik położony w Tuudi przy trasie Risti-Virtsu nie był umiejscowiony na cmentarzu.

13:07

Rząd Finlandii zdecydował o przyznaniu kolejnych 35 mln euro na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Natomiast na pomoc zbrojeniową wyasygnował ponad 8 mln euro. Nie podał, jaki konkretnie sprzęt zostanie wysłany na Ukrainę.

To już kolejna dostawa sprzętu wojskowego dla Ukrainy, ale władze Finlandii - w przeciwieństwie do wielu innych krajów - nie informują, jakiego rodzaju sprzęt zostanie tam dostarczony. Nie podają też informacji dotyczących harmonogramu dostaw. Tłumaczą to “względami bezpieczeństwa".

12:59

Eksplozje w Melitopolu.

12:54

Zniszczone i porzucone rosyjskie pozycje w obwodzie chersońskim.

12:50

Do 110 godzin zwiększył się w piątek czas oczekiwania kierowców ciężarówek na wjazd z Ukrainy do Polski przez przejście w Dorohusku (Lubelskie). W kolejce po ukraińskiej stronie znajduje się 2,7 tys. pojazdów - poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Rzecznik IAS w Lublinie przekazał, że w ciągu nocnej zmiany na wjeździe z Ukrainy do Polski przez przejście w Dorohusku odprawiono 197 ciężarówek. Dodał, że na wyjeździe z Polski w Dorohusku oczekuje obecnie 350 ciężarówek, tj. 11 godzin oczekiwania. W środę po ukraińskiej stronie trzeba było czekać na odprawę 81 godzin, a w kolejce stało ok. 1,9 tys. ciężarówek.

12:42

Co najmniej cztery osoby zginęły w obwodzie donieckim, a jedna w obwodzie charkowskim w ciągu minionej doby - podały władze lokalne ukraińskich regionów. Wojska rosyjskie ostrzeliwały cele cywilne w obwodach dniepropietrowskim, chersońskim, mikołajowskim i ługańskim.

W obwodzie donieckim zginęli czterej cywile, a 10 osób zostało rannych - powiadomił szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

12:31

Squad303, polska grupa hakerska, która od początku wojny Rosji z Ukrainą walczy w cyberprzestrzeni z rosyjska propagandą uderza teraz w rosyjski biznes. Hakerzy stworzyli bazę blisko 2200 Rosjan i rosyjskich firm działających w Polsce.

Na liście sporządzonej i rozesłanej do mediów przez Squad oprócz nazw rosyjskich firm i nazwisk osób znajdują się numery PESEL, NIP, KRS, a nawet daty urodzenia. "Liczymy, że dzięki pracy dziennikarzy kolejne podobne przypadki do TUI zostaną ujawnione i nagłośnione. W tym celu publikujemy nasze bazy danych - mówi Zumbach. Czy nie obawia się odwetu ze strony Rosji? "Anonymous w ciągu kilkudziesięciu godzin - od rozpoczęcia wojny w Ukrainie - udowodnił Rosji i światu, że Kreml nie jest tak dobrze przygotowany na konflikt w sieci. Anonymous rzucił Kreml na kolana" - twierdzi haker. Jednak zastrzega: "Pewnego dnia nasze nazwiska wylądują w jakimś raporcie na Kremlu. Tym bardziej, że organizując takie operacje narażamy się już nie tylko Kremlowi, ale tez oligarchom dysponującym miliardami. Obawiam się, że tylko kwestią czasu jest odwet z ich strony".

12:00

Putin przesunął termin na zajęcie obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy z 31 sierpnia na 15 września. Jednak nawet w tym wydłużonym czasie rosyjskie wojsko najpewniej nie będzie w stanie tego osiągnąć - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

11:49

Rosyjski wóz bojowy zniszczony gdzieś między Zaporożem a obwodem donieckim.

11:30

Według szacunków ukraińskiego wojska, od początku inwazji Rosja straciła między innymi 48,7 tys. żołnierzy, 2009 czołgów i 1126 systemów artyleryjskich.

11:11

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło co najmniej 380 dzieci, 737 zostało rannych. Dane te nie uwzględniają ofiar na okupowanych przez Rosjan terenów.

11:00

"Ukraina jest gotowa zwiększyć eksport energii do krajów europejskich" - zapewnił prezydent Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do uczestników forum polityczno-gospodarczego w Cernobbio na północy Włoch. Aby było to możliwe, należy zapewnić bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - podkreślił.



"Rosjanie osłabili naszą zdolność do pomocy Europie w sektorze energetycznym. My możemy pomóc ustabilizować zużycie energii krajów sąsiednich, europejskich, a to może zmniejszyć rosyjską presję na Europę. Także obecnie, mimo trudności, możemy eksportować energię, stanowiącą 8 proc. zapotrzebowania Włoch" - stwierdził Zełenski.



Jak podkreślił, Ukraina ma "wielki potencjał, by rozwinąć produkcję energii odnawialnej i zielonego wodoru".

10:15

W obwodzie chersońskim wojska rosyjskie podjęły szturm w kierunku miejscowości Potiomkine, ale został on zatrzymany przez siły ukraińskie.

Portal Ukraińska Prawda powiadomił, powołując się na administrację obwodu chersońskiego na południu Ukrainy, że w okupowanym regionie w nocy słychać było wybuchy i kilkukrotnie ogłaszany był alarm lotniczy.

"Ciężkie walki toczą się w rejonach (powiatach) kachowskim i berysławskim" - zaznaczono.

W porannym komunikacie sztabu generalnego powiadomiono również o odparciu rosyjskich ataków na froncie w obwodzie donieckim - na kierunku bachmuckim i w rejonie miasta Awdijiwka.

09:58

O udanym ataku ogniowym na miejsce dyslokacji żołnierzy i sprzętu wojskowego sił rosyjskich w Tawrijsku w okupowanym obwodzie chersońskim Ukrainy powiadomił w piątek rano sztab generalny armii ukraińskiej.

Siły ukraińskie ostrzelały terytorium byłego przedsiębiorstwa transportowego w Tawrijsku, gdzie rozmieszczeni byli rosyjscy żołnierze. Sztab poinformował o zniszczeniu ponad 20 jednostek sprzętu wojskowego.

09:41

Wojna na Ukrainie pokazuje, że rosyjskie ćwiczenia strategiczne, takie jak rozpoczęte 1 września Wostok-2022, nie przekładają się na zdolność wojsk rosyjskich do prowadzenia dużych, złożonych operacji - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Pomimo wojny na Ukrainie 1 września rosyjskie wojsko rozpoczęło ćwiczenia Wostok-2022, swoje coroczne wspólne ćwiczenia strategiczne, oznaczające kulminację roku szkolenia wojskowego. Rosja publicznie twierdziła, że weźmie w nich udział 50 tys. żołnierzy, jednak mało prawdopodobne jest, by aktywnie zaangażowane w nie było więcej niż 15 tys. (przedstawicieli) personelu. Jest to około 20 proc. sił, które uczestniczyły w ostatnich ćwiczeniach Wostok w 2018 roku" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

09:37

Mariupol

09:08

Znajdujący się w wałbrzyskiej dzielnicy Gaj pomnik Żołnierza Armii Czerwonej został rozebrany - poinformował prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Pomnik, który powstał w latach 70. XX w. przedstawiał postać żołnierza. Na cokole widniała czerwona gwiazda i napis "Żołnierzom Radzieckim, poległym w II wojnie światowej". Po agresji Rosji na Ukrainę pomnik został oblany czerwoną farbą.

08:56

08:49

Rosjanie ostrzelali przedszkole w Słowiańsku.

08:32

Ukraińskie zbiory - 2022 rok.

08:25

130 tys. razy obywatele Rosji przekroczyli granicę litewską od początku wojny na Ukrainie - poinformował szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis na konferencji prasowej. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu kraje Unii Europejskiej graniczące z Rosją rozpoczną rozmowy o stworzeniu bloku państw nieprzyjmujących rosyjskich turystów.

Część litewskich polityków nie popiera regionalnego rozwiązania dotyczącego wiz. Argumentują oni, że byłaby to bardziej deklaracja polityczna niż realny środek oddziaływania, ponieważ ten sam turysta, który chce przyjechać do Unii Europejskiej z Rosji, pojedzie do Niemiec czy Francji.

Podczas niedawnego spotkania szefów dyplomacji krajów UE w Pradze nie osiągnięto zgody w kwestii całkowitego zakazu wydawania wiz obywatelom Rosji. Ministrowie zgodzili się natomiast na zawieszenie porozumienia z Rosją o ułatwieniach wizowych, co ma utrudnić i zwiększyć koszt wjazdu obywateli Rosji do krajów unijnych.

08:14

Siły ukraińskie uderzały ostatniej doby na południu kraju w rosyjskie składy amunicji, zgrupowania wojsk i przeprawy promowe oraz utrzymywały mosty przez Dniepr pod kontrolą ogniową - podał Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.



Łącznie w wyniku ukraińskich uderzeń zginęło 102 rosyjskich żołnierzy. Zniszczono m.in. sześć czołgów, haubicę Msta, wyrzutnię rakietową Grad, osiem pojazdów opancerzonych oraz pięć składów amunicji - wynika z komunikatu.



Dowództwo oceniło, że sytuacja na jego obszarze operacyjnym wciąż jest trudna, ale pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. W dalszym ciągu atakują one punkty dowodzenia i utrzymują kontrolę nad szlakami transportowymi nieprzyjaciela - dodano.

07:50

Za bezpieczeństwo musimy zapłacić jakąś cenę, a to, że Zachód też cierpi, że jest wzrost cen, występują braki surowców, to cena za to, że ludzie na Zachodzie są bezpieczni - mówi weekendowemu "Polska Times" ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

07:21

Na południu Ukrainy doszło do nasilenia ukraińskich ataków, ale do informacji o tzw. dużej kontrofensywie należy odnosić się z ostrożnością - mówi PAP Piotr Żochowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

"Na pewno skomplikowała się sytuacja w rejonie Chersonia. Tam rzeczywiście Ukraińcy podjęli działania, które naruszyły linię obrony rosyjskiej. Była informacja o zajęciu kilku miejscowości i odepchnięciu Rosjan" - mówi Żochowski.

Ekspert ocenia jednak, że ogłoszona, w tym w zachodnich mediach, "wielka kontrofensywa" jest najpewniej przesadą, a także wynikiem nadinterpretacji słów przedstawicieli ukraińskich władz.

07:13

Obojętnie w imię jakiej ideologii Rosja dokonuje napaści i gwałtów jej ofiarom należy się obrona i pomoc. Tam gdzie się zjawiła, nie widzimy ani zwycięstwa tradycji, ani pokoju - mówi weekendowemu "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Paweł Soloch, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak wskazuje Soloch, w wielu społeczeństwach poza Europą polityka przewartościowywania tradycyjnych zasad moralnych budzi niechęć, a napominanie przez Zachód rządów wrogo patrzących na "prawa mniejszości seksualnych" budzi jeszcze większą niechęć, jako nowy kulturowy kolonializm.

"Takie nastroje rosyjska propaganda wyzyskuje bez wahania" - podkreśla szef BBN w rozmowie z "DGP". "I trzeba powiedzieć, że w wielu państwach Zachodu obróbka ideologiczna trwa" - stwierdza.

06:56

W klasach pojawiło się więcej dzieci migrantów zza wschodniej granicy - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".



Emigranci z Ukrainy, znacznie częściej niż przed wakacjami, decydują się dzisiaj na posyłanie swoich dzieci do szkół w Polsce, a sami myślą o dłuższym pobycie w naszym kraju - pisze gazeta, powołując się na badania Selectivv Data Tank.

06:41

Członkowie grupy Wagnera byli widziani w okolicy Bachmutu w obwodzie donieckim.

06:13

Burmistrz Charkowa Ihor Terechow poinformował o porannym ostrzale w obwodzie charkowskim. Według wstępnych informacji, cztery samochody zostały uszkodzone, ale nie było ofiar.

06:00

Ukraiński premier w rozmowie z niemiecką agencją DPA zaapelował o udostępnienie Ukrainie nowoczesnych niemieckich czołgów typu Leopard 2.

Szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal, który w sobotę przybędzie do Berlina, aby spotkać się w niedzielę z kanclerzem Olafem Scholzem, powiedział w rozmowie z agencją DPA: "Potrzebujemy zmiany filozofii dostaw broni. Przez to rozumiem: powinny być dostarczane również nowoczesne czołgi bojowe".

"Oczekujemy od Amerykanów, że dostarczą nam Abramsów, a od Niemiec, że otrzymamy czołgi typu Leopard 2. To są nowoczesne czołgi, takie, jakie Ukraina potrzebuje na polu walki" - powiedział Szmyhal.

05:56

Prezydent Wołodymyr Zełenski odbył spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Danii Jeppe Kofodem, po którym Zełenski powiedział, że Dania zobowiązała się zapewnić Ukrainie zimowe mundury dla żołnierzy.

05:45

Aleksandr Łukaszenko stwierdził, że narasta konflikt między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a ukraińskim wojskiem. Zdaniem białoruskiego dyktatora dojdzie do puczu, bo wojsko "nie chce dłużej tolerować radykalizmu prezydenta Zełenskiego".

05:23

Brytyjski gigant naftowy Shell poinformował Rosję, że nie będzie uczestniczyć w nowym projekcie energetycznym Sachalin 2.

Decyzja firmy, która posiadała ok. 27,5 proc. udziałów w poprzednim podmiocie realizującym projekt na rosyjskim Dalekim Wschodzie, jest zgodna z jej deklaracją opuszczenia Rosji po inwazji Moskwy na Ukrainę - poinformowała japońska agencja Kyodo, powołując się na komunikat amerykańskiej agencji Bloomberg.

05:18

Pozycje porzucone przez Rosjan w obwodzie charkowskim.

05:15

Aktualna sytuacja na froncie.

05:00

Pojawiły się doniesienia o nocnych eksplozjach w Melitopolu.