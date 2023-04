Trzeba pilnie wywieźć ukraińskie zboże z Polski, opróżnić magazyny i zbadać zboże, które zostało wprowadzone do obrotu - mówią naszemu dziennikarzowi rolnicy z Mazowsza. Twierdzą, że rządowe dopłaty z rezerwy kryzysowej - obiecane 600 milionów złotych - to kropla w morzu potrzeb.

/ Vladyslav Karpovych / PAP

Dlaczego pomoc nie jest wystarczająca? Zdaniem rolników, ich straty z powodu zalania polskiego rynku ukraińskim zbożem i spadki cen z tym związane są wielokrotnie wyższe, niż zaproponowane przez rząd dopłaty.

"To może być 660 złotych do hektara, a my tracimy trzy, trzy i pół tysiąca na pszenicy" - zaznaczają rolnicy z powiatu płockiego.

W gospodarstwach zalega pszenica i rzepak. W granicach czterystu ton pszenicy i dwustu ton rzepaku. Jeżeli dziś chcielibyśmy to sprzedać to strata jest czterysta tysięcy - wylicza Dariusz Myzia i dodaje, że pilnie trzeba zbadać jakość zboża, które wypełniło polskie magazyny.

"Niektóre normy są przekroczone. Np. normy mykotoksyn są przekroczone czterokrotnie. Gwarantuje, że najlepsza pszenica wyjedzie z Polski a to co najgorsze zostanie. My to zjemy" - zaznacza.

Rozmowy o zbożu

"Podczas rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na pewno będziemy poruszali temat zboża ukraińskiego i różnych artykułów rolnych" - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. "Chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku" - dodał.

O zaplanowanej na środę oficjalnej wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce - na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy - poinformował w poniedziałek w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Jak zapowiedział, prezydent Zełenski spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, by porozmawiać na temat kwestii bezpieczeństwa, gospodarczych czy politycznych i historycznych. Ukraiński prezydent ma również rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim oraz na Zamku Królewskim w Warszawie spotkać się z Polakami i mieszkającymi w Polsce Ukraińcami.

Wiceminister rolnictwa: Komisja Europejska jest bardzo opieszała

"Na stół wyłożyliśmy już notyfikowane 600 mln zł, czyli dopłaty do pszenicy i do kukurydzy. Oprócz tego już jest decyzja Komisji Europejskiej z tak zwanej rezerwy kryzysowej żywnościowej - 29,5 mln euro plus do tego sto procent możemy dołożyć z budżetu państwa, z tzw. wsparcia krajowego" - mówił w rozmowie 7 pytań o 7.07 w internetowym Radiu RMF24 wiceminister rolnictwa i poseł PiS Rafał Romanowski.

Jak zaznaczył, w Komisji Europejskiej dyskutuje się "o kolejnych ok. 30 mln euro plus do tego sto procent".

PSL: Rolnicy domagają się interwencji rządu ws. zbóż

Rolnicy domagają się od rządu wprowadzenia ceł na ukraińskie zboże, udrożnienia kanałów eksportu zboża z Ukrainy, interwencyjnego skupu zbóż - mówili na konferencji politycy PSL oraz przedstawiciele rolników.

We wtorek w Sejmie na konferencji prasowej wystąpili wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, europoseł PSL Jarosław Kalinowski oraz kilku rolników z woj. mazowieckiego.

Jak mówił Zgorzelski, "po kraju rozlewa się fala protestów rolniczych, tymczasem minister rolnictwa i jego współpracownicy schowali głowę w piasek".

30 maja 2022 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję o rocznej liberalizacji handlu w stosunkach UE-Ukraina.

W efekcie zniesiono należności celne oraz zawieszono kontyngenty taryfowe na produkty z Ukrainy. Była to odpowiedź Unii Europejskiej na rosyjską napaść, która uderzyła w gospodarkę Ukrainy.