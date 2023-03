"Trzeba myśleć o tym, w jaki sposób zahamować problemy polskiego rolnictwa, producentów zbóż i rzepaku. Ukraińskie zboże, ukraiński rzepak zalewa polski rynek. Wielu cwaniaków to wykorzystuje" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Ocenił, że minister rolnictwa nie powinien się podawać do dymisji. "Henryk Kowalczyk jest skupiony na rozwiązywaniu problemu" - podkreślił.

Nikt nie mówił o tym, o czym mówiła Solidarna Polska od wielu miesięcy, że trzeba nałożyć cła na ukraińskie zboże. To Solidarna Polska wyszła z tym wnioskiem. Został dopiero wczoraj zaakceptowany - mówił Janusz Kowalski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Przekonywał, że źródłem problemów polskich rolników jest decyzja na poziomie unijnym - rozporządzenie liberalizujące zasady handlu.



Życzyłbym sobie, żeby rząd koalicji Solidarna Polska - Prawo i Sprawiedliwość mówił językiem Zbigniewa Ziobro. W relacjach z Unią Europejską trzeba działać asertywnie. Trzeba przewidywać zagrożenia, a nie reagować na problemy - tłumaczył wiceminister rolnictwa. Solidarna Polska nie odpowiada za kwestie negocjacji z Unią Europejską. Minister Kowalczyk również za te kwestie nie odpowiada. Odpowiada za to resort rozwoju i przedsiębiorczości - zastrzegł Kowalski.



Jeżeli chcemy zahamować problemy polskiego rolnictwa - a my jako Solidarna Polska stoimy tam, gdzie stoją rolnicy - trzeba natychmiast nałożyć cła na ukraińskie zboże po to, żeby Polska była państwem tranzytowym, a to zboże nie zostawało - apelował gość Piotra Salaka. Jego zdaniem informacje o tym, które firmy kupują ukraińskie zboże, powinny zostać ujawnione.

Od kilkunastu tygodni Solidarna Polska pyta działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy np. Waldemar Pawlak, który stoi na czele Polskich Młynów, kupował zboże ukraińskie czy polskie. Powinniśmy to wiedzieć - przekonywał Kowalski. Dodał, że tego rodzaju informacje posiada resort finansów, bo są to dane skarbowe.

Piotr Salak pytał swojego gościa również o to, czy polskie zboże będzie spalane w elektrociepłowniach. Był taki pomysł wczoraj, że gorszej jakości zboże mogłoby być wykorzystywane jako biomasa do współspalania. To kwestia do przedyskutowania - przyznał Kowalski. Jestem zawsze sceptyczny wobec wykorzystywania zboża na takie cele - zastrzegł.