Rosyjskie wojska straciły na Ukrainie w ciągu minionej doby aż 950 żołnierzy, najwięcej na kierunku donieckim i łymańskim. Rosyjskie wojska przygotowują się do obrony w pobliżu okupowanego Chersonia, do którego zbliżają się siły ukraińskie. Rosja nadal przerzuca swoje oddziały na Białoruś, rosyjscy żołnierze są m.in. w obwodzie brzeskim - powiadomił sztab generalny ukraińskiej armii. Niedziela 30.10.2022 r. jest 249. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje w naszej relacji minuta po minucie.

Ukraiński żołnierz w okolicach Chersonia / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

10:05

Moskwa oficjalnie potwierdziła liczbę kilku tysięcy zabitych wojskowych, ale doniesienia te - jak oceniają komentatorzy - nie odzwierciedlają rzeczywistych strat. Uważa się, że w trwającej wojnie obie strony zawyżają dane o stratach przeciwnika.



Różne źródła podawały w ostatnich miesiącach rozmaite informacje na temat rosyjskich strat, z reguły - dotyczące wszystkich wojskowych utraconych dla frontu, a więc zabitych, zaginionych i rannych, którzy nie wezmą udział w walkach.

09:52

Poinformowano, że w sobotę Rosja straciła na Ukrainie także m.in. 13 czołgów i 52 bojowych pojazdów opancerzonych, a także 16 systemów artyleryjskich.

09:19

Rekrutowanie przez rosyjską firmę najemniczą, tzw. grupę Wagnera, więźniów cierpiących na poważne choroby świadczy o zmianie jej roli od czasu inwazji Kremla na Ukrainę. Ilość zaczęto tam przedkładać nad jakość i doświadczenie - twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 27 października rosyjski biznesmen i bliski współpracownik prezydenta Jewgienij Prigożyn zamieścił w internecie wpis, w którym najwyraźniej potwierdził sugestie, że jego prywatna firma wojskowa, grupa Wagnera, zmieniła swoje standardy i rekrutuje skazańców cierpiących na poważne choroby, w tym HIV i zapalenie wątroby typu C.

09:12

Ze względu na ograniczenie oświetlania ulic w Kijowie wzrosła liczba wypadków samochodowych - poinformowały władze miasta. Mer Witalij Kliczko przekazał, że wszystkie obiekty infrastruktury energetycznej są obecnie lepiej chronione, gdyż miasto otrzymało nową broń przeciwlotniczą.



Władze miasta zwróciły się do mieszkańców z prośbą o noszenie ubrań z elementami odblaskowymi.



Sytuacja na kijowskich ulicach jest dramatyczna - ocenił w rozmowie z PAP taksówkarz Jurij, który obecnie stara się około godz. 18 kończyć pracę. Ostatnio, po kilku poważnych stłuczkach, na większych arteriach Kijowa, oświetlenie wróciło do normy. Niemniej w bocznych uliczkach nadal jest ciemno - mówi Jurij.

09:03

Unia Europejska wzywa Rosję do cofnięcia decyzji ws. zawieszenia udziału tego kraju w umowie zbożowej. Postanowienie Kremla zagraża istnieniu głównego szlaku eksportu zboża z Ukrainy - napisał w niedzielę na Twitterze wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.



Decyzja Moskwy stawia pod znakiem zapytania dalszy transport "tak potrzebnych zbóż i nawozów". Utrzymanie w mocy porozumienia o eksporcie przez Morze Czarne jest niezbędne, by zaradzić światowemu kryzysowi żywnościowemu, będącego skutkiem agresji Rosji na Ukrainę - ocenił Borrell.



08:54

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w najnowszym raporcie, że za atakiem na rosyjski okręt w Sewastopolu stoją siły ukraińskie. Podkreślono, że takie operacje w czasie konfliktu są uprawnionymi działaniami wojennymi, a nie "terroryzmem", jak twierdzi Rosja.



"Siły ukraińskie prawdopodobnie przeprowadziły atak pod Sewastopolem na fregatę klasy Grigorowicz, należącą do Floty Czarnomorskiej" - powiadomił ISW. Powołał się na nagrania z mediów społecznościowych, na których zarejestrowano "nieznaną liczbę aparatów bezzałogowych celujących do co najmniej jednej fregaty".



Na nagraniach tych widać było kłęby dymu w pobliżu portu w Sewastopolu na anektowanym Krymie i - jak się wydaje - działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Następnie ministerstwo obrony Rosji oznajmiło, że siły ukraińskie użyły siedmiu aparatów bezzałogowych, by przeprowadzić "’atak terrorystyczny’ przeciwko Flocie Czarnomorskiej i celom cywilnym w Sewastopolu" - relacjonował ISW.

08:35

Od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji na sąsiedni kraj, zginęło już 1125 mieszkańców obwodu donieckiego, a 2499 odniosło obrażenia - oznajmił Kyryłenko. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych, okupowanych przez agresora miastach Mariupol i Wołnowacha.

08:23

W przeprowadzonych przez rosyjskie wojska ostrzałach miejscowości w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, zginęło w ciągu minionej doby pięciu mieszkańców, a ośmiu zostało rannych - powiadomiły władze obwodowe.

Zabici cywile byli mieszkańcami miejscowości: Antoniwka, Perwomajske, Drużba, Kliszczijiwka i Jelizawetiwka - poinformował na Telegramie szef regionalnej administracji Pawło Kyryłenko.

Przekazał także, że odnaleziono ciała pięciu innych cywilów, którzy ponieśli śmierć podczas rosyjskiej okupacji - dwóch w miejscowości Korowij Jar, dwóch w Swiatohirsku i jednej osoby w Łymanie.

08:10

07:51

"Białoruś nadal wspiera agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Rosja kontynuuje przerzucanie (swoich) oddziałów na terytorium Białorusi. 26 października odnotowano przybycie na stację kolejową w Brześciu eszelonu rosyjskiego sprzętu wojskowego. Wraz z wojskowymi sił zbrojnych przybywają tzw. kadyrowcy (funkcjonariusze Rosgwardii z Czeczenii - red.). Oprócz tego rosyjskich żołnierzy widziano w miejscowościach pomiędzy miastami Brześć i Małoryta" - poinformował sztab.

Brześć leży przy granicy z Polską, a Małoryta - na południe od Brześcia, w kierunku granicy z Ukrainą.

07:45

Rosjanie ostrzelali Nikopol ciężką artylerią. Nie było ofiar - informuje szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyn Reznichenko.

07:36

Opisując sytuację w obwodzie chersońskim, gdzie trwa kontrofensywa sił ukraińskich, sztab poinformował, że Rosjanie wywieźli więźniów z jednego z zakładów karnych w Chersoniu. "Przeciwnik wykorzystuje teren wspomnianego zakładu do rozmieszczania personelu i sprzętu wojskowego" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

Na wschód od Chersonia, w mieście Nowa Kachowka "rosyjskie służby specjalne aktywnie podsłuchują rozmowy telefoniczne miejscowej ludności". W sąsiednim obwodzie zaporoskim, znajdującym się częściowo pod okupacją, wojska najeźdźcy rozlokowują swoich żołnierzy w domach mieszkańców w miejscowości Wełyka Znamianka.

07:22

"W miejscowościach w pobliżu Chersonia wróg prowadzi działania w celu przygotowania się do obrony. Odnotowano przybycie do miejscowości Kałanczak blisko stu funkcjonariuszy Gwardii Narodowej (Rosgwardii) z Groznego" - głosi komunikat sztabu. Grozny to główne miasto Czeczenii, republiki na rosyjskim Północnym Kaukazie, rządzonej twardą ręką przez Ramzana Kadyrowa.

06:47

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy:

W ciągu dnia jednostki Sił Zbrojnych odparły rosyjskie ataki w Jakowliwce, Bachmutske, Bachmut, Ołeksandropil, Kamiance, Awdijewce, Pierwomajsku, Krasnohoriwce, Marince i Nowomychajłówce w obwodzie donieckim. W osadach pod Chersoniem Rosjanie prowadzą działania przygotowujące do obrony. W Kałańczaku odnotowano przybycie stu rosyjskich strażników.

06:31

Ukraińskie Siły Zbrojne zniszczyły dziś osiem rosyjskich składów amunicji w obwodach chersońskim, zaporoskim i mikołajowskim.

06:28

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken rozmawiał ze swoim odpowiednikiem w Indiach, między innymi o wojnie Rosji z Ukrainą, poinformował Departament Stanu

Blinken rozmawiał z indyjskim ministrem spraw zagranicznych Subrahmanyamem Jaishankarem na temat "kwestii regionalnych i globalnych, w tym współpracy antyterrorystycznej i ciągłej agresji Rosji na Ukrainę", podał Departament w komunikacie.

Indie są dużym nabywcą rosyjskiej ropy, co pomaga Rosji finansować jej wojnę z Ukrainą, zwraca uwagę Reuters i dodaje, że Jaishankar odwiedzi Rosję 8 listopada, o czym poinformowała w czwartek ambasada Rosji w Indiach.

06:16

Ukraina otrzymała generatory prądu i paliwo do nich z wielu krajów min. z Kanady i Hiszpanii, w odpowiedzi na pilną prośbę Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy po zbombardowaniu przez Rosję obiektów infrastruktury krytycznej.



Jak przypomina Ukrinform, wcześniej ukraińscy ratownicy otrzymali od rządu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 9 wozów ratowniczo-gaśniczych i sprzęt ratowniczo-gaśniczy

06:07

Niemcy przekazały jednostkom Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy 14 generatorów prądu różnej mocy, poinformował w sobotę Ukrinform cytując komunikat ambasady Niemiec w Kijowie opublikowany na Facebooku.



"Pomoc z Niemiec dla ukraińskich ratowników: 14 generatorów różnej mocy dla jednostek Państwowego Pogotowia Ratunkowego w obwodach donieckim, kijowskim, ługańskim, czernihowskim i czerkaskim jest już na Ukrainie" - czytamy w komunikacie niemieckiej ambasady.



06:02

Według sobotniej publikacji New York Timesa Ukraina ma obecnie na południu przewagę nad Rosją zarówno pod względem zasięgu ognia, jak i precyzyjności ataków pociskami artyleryjskimi , których Rosji w dużej mierze brakuje, donosi Ukrinform



Ukraińscy żołnierze niszczą pojazdy opancerzone wroga warte miliony dolarów za pomocą własnych dronów, a także bardziej wyrafinowanych dronów i innej broni dostarczanej przez Stany Zjednoczone i sojuszników, pisze NYT.