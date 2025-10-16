Wczesnym rankiem 16 października rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na terytorium Ukrainy. Dwa pociski balistyczne uderzyły w jeden z poligonów szkoleniowych Sił Zbrojnych Ukrainy, położony w zachodniej, dotąd względnie bezpiecznej części kraju. Niestety, są ofiary śmiertelne i ranni.

Rosyjski atak rakietowy na ukraiński poligon. Są ofiary i ranni / Shutterstock

Rosyjskie rakiety trafiły w ukraiński poligon wojsk lądowych, który znajdował się w stosunkowo spokojnej tylnej części kraju.

Mimo alarmu i ewakuacji, atak spowodował śmierć i rany wśród żołnierzy.

Wojskowa Służba Porządkowa wszczęła śledztwo, a władze Ukrainy złożyły kondolencje rodzinom ofiar.

To kolejny z serii rosyjskich ataków na ukraińskie poligony.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Według informacji przekazanych przez Operacyjne Dowództwo "Południe", rosyjskie rakiety trafiły w teren jednego z poligonów szkoleniowych wojsk lądowych Ukrainy. Miejsce to znajdowało się w zachodniej części kraju, dotychczas uznawanej za stosunkowo spokojną. Pomimo ogłoszenia alarmu, ewakuacji do schronów i wdrożenia procedur bezpieczeństwa, nie udało się całkowicie uniknąć strat.

Na miejscu natychmiast rozpoczęły pracę służby ratunkowe. Rannym żołnierzom udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. W najbliższym czasie wojskowi będą mogli skontaktować się ze swoimi rodzinami.

W związku z atakiem, na polecenie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, Wojskowa Służba Porządkowa wszczęła postępowanie wyjaśniające. Ukraińskie władze złożyły kondolencje rodzinom i bliskim ofiar.

Seria ataków na ukraińskie poligony

To kolejny przypadek rosyjskiego ataku na ukraińskie poligony szkoleniowe. 1 czerwca rakieta Iskander uderzyła w poligon "Czerkaskie" w obwodzie dniepropietrowskim, powodując śmierć 12 osób i raniąc ponad 60. W wyniku tego ataku ówczesny dowódca wojsk lądowych, a obecnie dowódca Sił Połączonych, generał Mychajło Drapaty, złożył dymisję.

4 czerwca rosyjski atak rakietowy dotknął poligon w obwodzie połtawskim - zginęły wtedy dwie osoby. 22 czerwca rakieta trafiła w poligon jednej z brygad zmechanizowanych, powodując śmierć i rany u co najmniej 14 żołnierzy. Pod koniec lipca ostrzał poligonu w Honczariwskim przyniósł kolejne ofiary - zginęły 3 osoby, a 18 zostało rannych. 24 września Rosjanie ponownie zaatakowali jeden z poligonów wojsk lądowych.

Ukraińskie władze podkreślają, że mimo podejmowanych środków bezpieczeństwa, ataki na zaplecze wojskowe niosą tragiczne skutki. Rodzinom i bliskim ofiar przekazano wyrazy współczucia.