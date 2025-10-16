Rosyjskie bombowce MiG-31, pociski balistyczne i manewrujące oraz roje bezzałogowców Shahed uderzyły w ukraińskie miasta ok. godz. 4 polskiego czasu. Zmasowany atak nastąpił kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do zaprzestania zabijania Ukraińców oraz po tym, jak podano informację o możliwości dostarczenia Kijowowi przez Stany Zjednoczone rakiet Tomahawk, które są określane jako "narodowa broń USA".

Płonący po uderzeniu drona blok w mieście Nieżyn w obwodzie czernihowskim w Ukrainie, 16.10.2025 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

Więcej najnowszych informacji w Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Rosyjskie rakiety znów niszczą ukraińskie miasta - informują w czwartek o poranku źródła ukraińskie. Siły Powietrzne Ukrainy wydały ostrzeżenie o ataku na terenie całej Ukrainy po tym, jak w powietrze wzbiły się rosyjskie bombowce MiG-31.

Krótko po ogłoszeniu alarmu odnotowano eksplozje w Charkowie czy Izium w obwodzie charkowskim, a także w mieście Kropywnycki w obwodzie kirowohradzkim na obszarze historycznego Zaporoża, w Połtawie czy w mieście Nieżyn w obwodzie czernihowskim. Rosjanie wykorzystali pociski balistyczne i manewrujące, a także roje dronów uderzeniowych typu Shahed. W wielu miastach płoną pożary. Na razie nie ma informacji o liczbie rannych czy zabitych.