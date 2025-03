Władimir Putin zareagował na apel Donalda Trumpa w sprawie darowania życia ukraińskim wojskowym. Rosyjski prezydent oświadczył, że dowództwo ukraińskie powinno rozkazać siłom w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji złożenie broni i oddanie się do rosyjskiej niewoli.

Władimir Putin / HANDOUT/AFP / East News

Putin powiedział, że Kreml "ze zrozumieniem odnosi się" do wezwania Trumpa. W przypadku złożenia broni i oddania się do niewoli (żołnierze) będą mieli zagwarantowane życie i godne traktowanie w zgodzie z normami prawa międzynarodowego i prawa Rosji - oświadczył Putin.

Do skutecznej realizacji wezwania Trumpa potrzebny jest rozkaz wydany przez władze Ukrainy swoim wojskowym, by złożyli broń i oddali się do niewoli - dodał.

Trump: To byłaby masakra

Wcześniej Trump poinformował, że poprosił Putina o oszczędzenie życia "całkowicie otoczonych" ukraińskich żołnierzy.

"W tej chwili tysiące ukraińskich żołnierzy jest całkowicie otoczonych przez rosyjskie wojsko i znajduje się w bardzo trudnej i niebezpiecznej pozycji. Gorąco prosiłem prezydenta Putina o oszczędzenie ich życia. Byłaby to okropna masakra, jakiej nie widziano od II wojny światowej" - napisał Trump.

Pisząc o trudnej i niebezpiecznej sytuacji ukraińskich żołnierzy, Trump najprawdopodobniej miał na myśli obwód kurski. W czwartek portal francuskiego dziennika "Le Monde", powołując się na ukraińskich obserwatorów i brak doniesień o intensywnych walkach, pisał, że wiele wskazuje na to, że siły ukraińskie wycofują się - pod presją władz USA - z obwodu kurskiego po ponad siedmiu miesiącach od zajęcia części tego regionu na zachodzie Rosji.

Ukraińcy: Doniesienia o okrążeniu naszych wojsk w obwodzie kurskim są fałszywe

Tymczasem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zdementował w piątek doniesienia o okrążeniu ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji.

"Doniesienia o rzekomym 'okrążeniu' ukraińskich oddziałów w obwodzie kurskim nie odpowiadają rzeczywistości i są tworzone przez Rosjan w celach politycznych oraz w celu wywierania presji na Ukrainę i jej partnerów. Sytuacja nie zmieniła się znacząco w ciągu dnia. Działania bojowe w obszarze operacyjnym zgrupowania wojskowego ‘Kursk’ są kontynuowane" - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

Sztab zaznaczył, że jednostki ukraińskie dokonały przegrupowania, wycofały się na korzystniejsze pozycje obronne i realizują wyznaczone im zadania na terytorium obwodu kurskiego.

"Nasi żołnierze odpierają ofensywne działania przeciwnika i skutecznie rażą go ogniem ze wszystkich rodzajów broni. Od początku bieżącej doby na kierunku kurskim doszło do 13 starć bojowych. Groźba okrążenia naszych jednostek nie istnieje" - podkreślił Sztab Generalny.