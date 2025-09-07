Tysiące żałobników odwiedziło w sobotę salę pogrzebową w Teatrze Armaniego w Mediolanie, aby oddać hołd słynnemu włoskiemu projektantowi, który zmarł w tym tygodniu w wieku 91 lat. Sala pogrzebowa pozostanie otwarta przez niedzielę. Armani zostanie pochowany w poniedziałek po prywatnej ceremonii, której szczegóły nie zostały ujawnione.

Tysiące ludzi przyszło, by oddać hołd Giorgio Armaniemu / PAP/EPA/MOURAD BALTI TOUATI / PAP/EPA

Tłumy żałobników od sobotniego poranka w milczeniu przechodzą obok trumny z ciałem Giorgio Armaniego.

Jak relacjonuje Reuters, drewniana trumna, udekorowana białymi różami, została ustawiona w ogromnej, ciemnej przestrzeni wystawowej w siedzibie firmy Armaniego, gdzie zazwyczaj odbywają się pokazy mody. Mrok rozświetlają dziesiątki świec w papierowych torebkach, słychać muzykę Ludovico Einaudiego.

Trumna z ciałem Giorgia Armaniego / PAP/EPA/MOURAD BALTI TOUATI / PAP/EPA

Wszystko, co robił w życiu, robił z pasji - powiedział reporterowi agencji Reutera Pier Carlo Bertoglio, który przyjechał do Mediolanu z pobliskiego Lodi.

Mediolan jest pełen znaków Armaniego

Wśród pierwszych gości znalazł się również burmistrz Mediolanu, Giuseppe Sala. Włoska stolica mody, do której Armani przeniósł się z rodziną po II wojnie światowej, będzie obchodzić w poniedziałek dzień żałoby publicznej.

Mediolan jest pełen znaków Armaniego, nie sposób go zapomnieć - powiedział Sala. I dodał: Uważam, że jego największym dziedzictwem dla miasta jest głęboka wiara w pracę jako sposób na samorealizację.

Wśród żałobników byli m.in. projektantka Donatella Versace, reżyser filmowy Gabriele Salvatores oraz aktorka Maria Grazia Cucinotta.

Donatella Versace oddała hołd Giorgio Armaniemu / PAP/EPA/MOURAD BALTI TOUATI / PAP/EPA

Tam, gdzie dorastałem w Chinach, nazwisko Armaniego jest synonimem włoskiego stylu - powiedział reporterom Jonah Liu, który stał w tłumie w koszulce Armaniego, z małym bukietem białych stokrotek. Uczynił włoską elegancję globalną gramatyką mody - dodał.

"Mediolan uhonoruje jego pamięć także podczas pokazu mody 28 września w Palazzo Brera, który pierwotnie miał być wydarzeniem z okazji 50-lecia domu mody, a teraz stanie się okazją do uczczenia pracy króla Giorgio" - donosi Euronews.com.

Rewolucja w modzie

Armani zmarł w czwartek, miał 91 lat. Był synonimem nowoczesnego włoskiego stylu oraz elegancji.

Armani łączył kreatywność projektanta z biznesowym zmysłem, prowadząc firmę, której roczne obroty sięgały 2,3 miliarda euro (2,7 miliarda dolarów).

Zasłynął przede wszystkim z projektowania eleganckich, minimalistycznych garniturów, które zrewolucjonizowały modę męską i damską. Jego styl charakteryzował się prostotą, wysoką jakością materiałów i dbałością o detale. Projekty Armaniego nosiły największe gwiazdy kina, muzyki i sportu.

Oprócz mody, Giorgio Armani rozwinął także działalność w branży kosmetycznej, perfumeryjnej, hotelarskiej i wyposażenia wnętrz.