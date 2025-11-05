Kijowscy policjanci skonfiskowali drona uderzeniowego Shahed, który był przymocowany do dachu auta w Kijowie. Samochód jak gdyby nigdy nic stał na jednym z osiedli ukraińskiej stolicy.

Dron uderzeniowy Shahed przymocowany do dachu auta w Kijowie / @UA.KyivPolice / Facebook

Kijowscy policjanci natknęli się we wtorek w mediach społecznościowych na wpis, w którym poinformowano o stojącym na jednym z osiedli aucie z przymocowanym do dachu... bezzałogowym statkiem powietrznym.

Śledczy natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie odkryli rzeczony pojazd z bezzałogowcem na dachu.

Dron uderzeniowy Shahed zdjęty z dachu auta w Kijowie / @UA.KyivPolice / Facebook

Specjaliści zbadali niebezpieczny obiekt i okazało się, że jest to dron uderzeniowy Shahed.

Właściciel pojazdu, 30-letni mieszkaniec Kijowa, szef jednej z organizacji społecznych, wyjaśnił, że planuje przekazać bezzałogowca do muzeum.

Dron uderzeniowy Shahed zdjęty z dachu auta w Kijowie / @UA.KyivPolice / Facebook

Policja zabezpieczyła drona w celu przeprowadzenia dodatkowych oględzin. Ustalane są wszystkie okoliczności zdarzenia.

Od 2022 r. drony Shahed-136 są wykorzystywane przez Rosję do ataków na ukraińskie miasta i infrastrukturę energetyczną. Ukraina oraz państwa zachodnie wielokrotnie informowały o licznych atakach z użyciem tych bezzałogowców, które stanowią poważne wyzwanie dla systemów obrony powietrznej.