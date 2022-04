Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola jest w Kijowie. Podczas spotkania z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy zapewniła: „Pomożemy odbudować wasze miasta i miasteczka, gdy ta nielegalna, niesprowokowana i niepotrzebna wojna się skończy”.

Roberta Metsola poinformowała o tym, że udaje się na Ukrainę w czwartek wieczorem.

Dziś w Kijowie spotkała się z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem.

Pomożemy odbudować wasze miasta i miasteczka, gdy ta nielegalna, niesprowokowana i niepotrzebna wojna się skończy - mówiła.

Już przekazaliśmy finansowe, wojskowe i humanitarne wsparcie. Te wysiłki będą kontynuowane i jeszcze wzrosną - podkreśliła.

Do dnia, kiedy bezpieczny powrót do domu i możliwość odbudowania życia nie będą możliwe, zajmiemy się waszymi rodzinami, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju - zaznaczyła.

W połowie marca premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech i Słowenii wyruszyli do Kijowa, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Polski premier zachęcał wówczas europejskich przywódców do odwiedzenia ogarniętej wojną Ukrainy.

Wkrótce więcej informacji.