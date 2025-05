Prezydent Rosji Władimir Putin w niedzielę zaproponował Ukrainie wznowienie 15 maja w Stambule bez warunków wstępnych bezpośrednich rozmów pokojowych - poinformowały światowe agencje. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył wcześniej w sobotę, że strona ukraińska gotowa jest do negocjacji pokojowych w jakimkolwiek formacie.

Władimir Putin / GAVRIIL GRIGOROV/AFP/East News / East News

Prezydent Rosji Władimir Putin podkreślił, że Rosja proponuje bezpośrednie rozmowy z Ukrainą w Stambule w celu "wyeliminowania pierwotnych przyczyn konfliktu" i "przywrócenia długoterminowego, trwałego pokoju".

Wielokrotnie proponowaliśmy podjęcie kroków w celu zawieszenia broni. Nigdy nie rezygnowaliśmy z dialogu ze stroną ukraińską. Przypomnę jeszcze raz. To nie my zerwaliśmy negocjacje w 2022 roku. Zrobiła to strona ukraińska - powiedział rosyjski przywódca podczas nocnego spotkania z dziennikarzami na Kremlu.

W związku z tym, mimo wszystko proponujemy władzom w Kijowie wznowienie bez żadnych warunków wstępnych negocjacji, które zostały przerwane pod koniec 2022 roku - oświadczył Putin cytowany przez agencję Reuters. Dodał, że "nasza propozycja leży na stole, decyzja należy teraz do władz ukraińskich".

Rosyjski przywódca zapowiedział, że kwestię rozmów w Stambule omówi z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że Rosja na rozmowach w Stambule w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą "będzie reprezentowana na odpowiednim poziomie".

Zełenski o 30-dniowym wstrzymaniu ognia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył wcześniej w sobotę, że strona ukraińska gotowa jest do negocjacji pokojowych w jakimkolwiek formacie. Ukraiński lider rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i spotkał się w Kijowie z przywódcami państw "koalicji chętnych": prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i premierem Polski Donaldem Tuskiejm.

"Nasze wspólne stanowisko: natychmiastowe, całkowite i bezwarunkowe wstrzymanie ognia potrzebne jest co najmniej na 30 dni. Proponujemy, by rozpoczęło się ono od poniedziałku (12 maja). Oczekujemy odpowiedzi ze strony Rosji" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.

"Kiedy nadejdzie wstrzymanie ognia, nastąpi najlepszy czas dla dyplomacji. Ukraina gotowa jest do spotkań i rozmów w jakimkolwiek formacie" - podkreślił ukraiński przywódca.

24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę, rozpoczynając pełnoskalową zbrojną agresję. Jesienią 2022 roku Rosja ogłosiła aneksję ukraińskich obwodów: chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego. Ukraiński Krym Rosja anektowała w 2014 roku.