Trump wezwał do zawieszenia broni

W czwartek prezydent USA Donald Trump ponownie wezwał do 30-dniowego bezwarunkowego zawieszenia broni, grożąc sankcjami za nieuszanowanie rozejmu. Zapowiedział jednocześnie, że pozostanie zaangażowany w rozmowy pokojowe razem z Europejczykami.

W piątek ambasada USA w Kijowie przestrzegła przed możliwymi silnymi atakami powietrznymi. Pytany o to ostrzeżenie Trump powiedział, że chciałby, aby Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski "zakończyli tę wojnę".

"Mam wiadomość dla obu stron: zakończcie tę wojnę. Zakończcie tę głupią wojnę. To moja wiadomość dla nich obu" - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Koalicja chętnych

"Koalicja chętnych" powstała 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa - głównie europejskie, a także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. W skład koalicji nie weszły m.in. USA, niektóre państwa bałkańskie, Węgry oraz Słowacja.



"Koalicja chętnych" umożliwia członkom NATO wspólne działania poza formalną strukturą Sojuszu, co pozwala uniknąć potencjalnego weta państw, które nie chcą angażować się w przedsięwzięcia militarne na rzecz Ukrainy.