Według lokalnych władz rano doszło do dwóch eksplozji w rosyjskim Biełgorodzie. Żołnierze z Ukrainy odparli serię rosyjskich ataków na Zaporoże. "The Times" podaje, że Rosjanie mają podjąć próbę inwazji na Mołdawię 9 maja. Prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja kontroluje Morze Czarne i nie pozwala na przepływ statków co może spowodować kryzys żywnościowy. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące 67. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 02.05.2022 r.

/ OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

- Cywile ewakuowani wczoraj z Mariupola docierają do Zaporoża.

- O poranku doszło do eksplozji w rosyjskim Biełgorodzie. Poinformował o tym w mediach społecznościowych gubernator regionu Wiaczesław Gładkow.

- Ukraińskie wojsko zidentyfikowało rosyjskiego szpiega, który działał w sztabie generalnym.

- Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar powiedziała, że celem Rosji jest odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego i Azowskiego.

- Obwód ługański był ostatniej doby ostrzelany 18 razy, rosyjskie rakiety zabiły tam co najmniej trzy osoby, trzy kolejne raniły, zniszczyły 28 budynków.

- Szef władz obwodu ługańskiego obawia się, że Siewierodoniec może podzielić los Mariupola. "Rosjanie nie zdołają zdobyć Siewierodoniecka, ale miasto może zostać oblężone" - stwierdził Serhij Hajdaj.

- Według ukraińskiej agencji UNIAN szef rosyjskiego sztabu generalnego gen. Walerij Gierasimow został ranny pod Iziumem .

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na Twitterze, że pierwsze 100 osób ewakuowanych z zakładów Azowstal dotrze w poniedziałek do Zaporoża w południowo-wschodniej Ukrainie. W poniedziałek przed południem akcja ewakuacyjna została wznowiona.

- Od początku rosyjskiej inwazji dzięki korytarzom humanitarnym ewakuowano z Ukrainy 350 tys. osób - poinformował Wołodymyr Zełenski.

20:16

Pożar Azowstalu po rosyjskim ostrzale.

20:08

Władze Danii oskarżane są przez działaczy praw człowieka o rasizm po umożliwieniu uchodźcom wojennym z Ukrainy osiedlania się w tzw. gettach imigranckich.

W 2018 roku postanowiono, że tzw. kłopotliwe dzielnice nie będą już dostępne dla obywateli państw pozaeuropejskich, jak również rozpoczęto proces relokacji części mieszkańców tych dzielnic.



19:53

Austria jest gotowa konsekwentnie wspierać embargo na import ropy naftowej z Rosji, jeśli Komisja Europejska i państwa członkowskie UE podejmą decyzję w tej sprawie - powiedziała minister energetyki Austrii Leonore Gewessler na marginesie specjalnego spotkania unijnych ministrów ds. energii w Brukseli.

Podczas spotkania unijni ministrowie omawiają kwestię bezpieczeństwa energetycznego w UE po tym, jak Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski i Bułgarii.

19:39

Na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu w wyniku rosyjskiego bombardowania wybuchł wielki pożar - podaje portal Ukrainska Prawda, powołując się na zastępcę dowódcy pułku Azow Swiatosława Pałamara.

"Zakłady Azowstal zostały znowu zaatakowane przez wroga. Rosjanie wykorzystują różne rodzaje uzbrojenia. W wyniku bombardowania zaczął się pożar" - powiedział Pałamar.

W zakładach Azowstal broni się pułk ukraińskiej Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej.

Telegram

19:35

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że siły ukraińskie prowadzą działania w granicach swojego państwa, a na temat operacji na terytorium wroga "nic mu nie wiadomo". Ukraiński przywódca mówił o tym w wywiadzie dla greckiego nadawcy ERT.

"Jeśli mówić o tymczasowo okupowanych terenach Ukrainy, to uważam, że mamy pełne prawo do takich czy innych działań na naszej ziemi. Wszystko w ramach międzynarodowo uznanych granic. O innych (działaniach) nic nie wiem" - powiedział Zełenski, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

19:24

Komentując ukraińskie doniesienia na temat ataku na odbywających naradę rosyjskich dowódców, w tym szefa Sztabu Generalnego gen. Walerija Gierasimowa, przedstawiciel ministerstwa potwierdził jedynie, że Gierasimow przebywał w Donbasie przez kilka dni w ubiegłym tygodniu. Nie mógł potwierdzić jednak, że generał został ranny. Stwierdził, że nie wie, ilu rosyjskich generałów zostało zabitych na Ukrainie.

Mówiąc o amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, przedstawiciel Pentagonu oznajmił, że do kraju przetransportowano już 5 tys. pocisków przeciwpancernych Javelin. Dodał, że w ciągu ostatniej doby 14 samolotów dostarczyło na Ukrainę sprzęt wojskowy z USA, a kolejne 23 transporty lotnicze dotarły z pięciu innych państw. W ciągu najbliższej doby planowanych jest 11 kolejnych dostaw z USA.

19:17

Pentagon ocenia, że Rosja ma do dyspozycji ok. 75 proc. sił bojowych zgromadzonych na początku inwazji, a wewnątrz Ukrainy znajduje się 93 batalionowych grup taktycznych (przed inwazją zgromadzono 125 takich oddziałów). Nie wszystkie według USA są w pełni sprawne bojowo.

Poinformowano także, że od początku napaści Rosja wystrzeliła ponad 2125 rakiet różnego typu.

19:11

Siły ukraińskie zniszczyły rosyjski skład amunicji.

19:07

Wojska rosyjskie poczyniły w ostatnich dniach "co najwyżej minimalne" postępy w Donbasie - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Poinformował też, że w ciągu ostatniej doby 14 samolotów dostarczyło na Ukrainę sprzęt wojskowy z USA, a 23 z pięciu innych krajów.

Jak dodał, siły Rosjan są "anemiczne" i nie są skłonne do podejmowania ryzyka, a postępy bywają krótkotrwałe.

18:51

Wesele Oksany i Wiktora odbyło się u nas w sali szpitalnej - poinformował lwowski szpital. Pan młody tańczył z panną młodą, trzymając ją na rękach. Kobieta straciła obie nogi pod koniec marca w wyniku wybuchu miny w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy.

23-letnia pielęgniarka zauważyła minę, gdy wraz z partnerem wracali do domu 27 marca. Odwróciła się, by go ostrzec i wtedy nastąpił wybuch. Kobieta straciła obie nogi i cztery palce u ręki. Mężczyzna nie ucierpiał.

Para ma dwójkę dzieci, podjęła decyzję o ślubie, bo "życia nie należy odkładać na później". Tort upiekli wolontariusze.

18:47

Rosjanie znowu zaatakowali Odessę rakietami, są zabici i ranni - poinformował szef władz obwodowych Maksym Marczenko.

"Przeciwnik przeprowadził atak rakietowy na jeden z obiektów infrastruktury w Odessie. Niestety, są zabici i ranni" - napisał Marczenko w Telegramie.

Telegram

18:29

Rosjanie przygotowują się do epidemii cholery w regionach graniczących z Ukrainą - utrzymuje ukraiński wywiad wojskowy. Zdaniem służb Rosja może planować prowokację, by oskarżyć Kijów o "użycie broni biologicznej".

18:21

Rząd Portugalii nakazał w poniedziałek Generalnej Dyrekcji ds. Podatkowych (IGF) wszczęcie kontroli w gminach, w których doszło do zatrudniania Rosjan, w tym osób związanych z Kremlem, przy przyjmowaniu ukraińskich uchodźców. W kilku gminach miało dojść do złamania prawa przez Rosjan.



18:14

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba był pytany przez dziennikarzy o ewakuację ludzi z Mariupola.

W tej chwili mogę tylko pochwalić niestrudzone wysiłki ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, aby to urzeczywistnić. Ale wszystko jest bardzo kruche, wszystko może się rozpaść w każdej chwili, więc lepiej poczekać na zakończenie ewakuacji. (...) Jednocześnie pragnę podkreślić, że te działania ewakuacyjne ograniczają się do ludności cywilnej, a obrońcy ukraińscy, w tym ciężko ranni żołnierze ukraińscy, ich istnień nie można zostawiać na pastwę armii rosyjskiej, która nadal bombarduje ich pozycje. Będziemy pracować bez ustanku, aby ocalić jak najwięcej ludzkich istnień w Mariupolu - powiedział Kułeba.

Według szefa MSZ zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją zależy od trzech czynników. Są to sankcje, broń i perspektywa członkostwa Ukrainy w UE - podkreślił Kułeba.

18:06

Holenderski port odmawia rozładunku rosyjskiego tankowca z paliwem. Tankowiec Sunny Liger transportuje ok. 60 tys. ton paliwa z rosyjskiego portu Primorsk.

18:00

Duński minister spraw zagranicznych Jeppe Kofod spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

17:51

Szwajcaria przeznaczyła jak dotąd 90 mln franków na pomoc humanitarną i finansową dla Ukrainy - pisze dziennik "Le Matin". Zwraca uwagę, że Berno nie wsparło Kijowa militarnie, udziela mu zbyt małej pomocy, jak na swoje możliwości i mniej niż inne kraje.

Szwajcarzy dostarczyli na Ukrainę 500 ton pomocy medycznej i żywnościowej. Przyznali azyl około 36 tys. uchodźców wojennych z tego kraju.

17:44

"W 2019 roku w Donbasie zginęło 27 cywilów. W 2020 roku - osiem osób. W 2021 - 15. W ciągu dwóch miesięcy od początku pełnowymiarowej wojny liczba ofiar w samym Mariupolu sięgnęła już dziesiątków tysięcy" - ocenił Mychajło Podoljak.

"Nikt nie przyniósł mieszkańcom Donbasu tyle bólu, co Rosja od 2014 roku, a zwłaszcza dzisiaj" - podkreślił.

17:36

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser stwierdziła, że słowa rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa na temat Żydów i antysemityzmu to także "policzek wymierzony wszystkim Żydom w Niemczech".

Wypowiedzi Ławrowa udowodniły, że "rosyjska propaganda wojenna nie zatrzymuje się przed niczym" - powiedziała Faeser gazetom grupy medialnej Funke Mediengruppe.

17:31

W rosyjskim mieście Perm, na Przeduralu, doszło do wybuchu w zakładach produkujących amunicję. Zginęły dwie osoby, jedna została ciężko ranna.

17:22

"Po raz 20. świętujemy 2 maja jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Świętu temu towarzyszy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzimy również 95. rocznicę ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Rzeczypospolitej" - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau. Dodał, że flaga i hymn "symbolizują szacunek dla wspólnoty polskiej i polonijnej".

17:13

"W Rosji w regionie Woroneż występują problemy z wywozem śmieci, ale nie ma problemów z ‘patriotyzmem’" - komentuje portal Nexta. Na zdjęciu widać kontenery na śmieci, na których namalowane są flagi m. in. Polski, Niemiec, Ukrainy i Unii Europejskiej.

17:02

List otwarty wzywający rząd Niemiec, by nie dostarczał na Ukrainę ciężkiej broni wciąż wzbudza emocje. Dotychczas podpisało go cyfrowo około 140 000 osób. Słychać też dużo głosów krytyki.

Jedna z autorek listu Alice Schwarzer w programie telewizji BILD podkreśliła, że "do tej pory mieliśmy pokój. Obecnie mamy do czynienia z bardzo realną groźbą wojny jądrowej. Musimy to bardzo dokładnie rozważyć!".



Szef komisji spraw europejskich w Bundestagu Anton Hofreiter, który także był gościem programu, zareagował oburzeniem: "Kto miał pokój? W regionach Ukrainy ludzie nie mieli pokoju". Podkreślił, że "najwyższy czas, abyśmy odłożyli na bok naszą arogancję i uwierzyli ludziom, których to bezpośrednio dotyczy".

16:54

Zgodnie z unijnymi sankcjami skonfiskowano dotychczas w krajach UE 16 superjachtów należących do rosyjskich miliarderów - podał belgijski dziennik “Het Laatste Nieuws". Przejęte jednostki są warte prawie 2 mld euro.



"HLN" wskazuje, że od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, trwa swoiste polowanie na superjachty należące do rosyjskich miliarderów.

16:48

W parlamencie Ukrainy został zarejestrowany projekt uchwały wzywającej Kongres USA do uznania Rosji za państwo będące sponsorem terroryzmu - poinformował na Facebooku przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk.

"Musimy oddzielić terrorystów od cywilizowanego świata wszelkimi możliwymi sposobami" - napisał Stefanczuk.

16:41

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego w wyniku działań wojennych zginęło 3153 cywilów - przekazało w poniedziałek Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR). W poprzednim komunikacie, wydanym w piątek informowano o 2899 cywilnych ofiarach wojny.

OHCHR zastrzega, że rzeczywisty bilans ofiar jest znacznie wyższy.

16:37

Duński minister napisał na Twitterze: "Straszne jest być świadkiem zniszczenia, tu na przedmieściach Kijowa. Dania zdecydowanie popiera wszelkie kroki na rzecz wyśledzenia tych, którzy są odpowiedzialni za te ataki i wymierzenia im sprawiedliwości".

Kofod ponownie otworzył ambasadę Danii w Kijowie. Placówka po wybuchu wojny tymczasowo działała z Polski.

16:28

Pociąg z 45 pojazdami dla straży pożarnej na Ukrainie, darem od włoskich strażaków odjechał w poniedziałek z regionu Friuli - Wenecja Julijska na północy Włoch. Transport kolejowy dotrze na Słowację, a stamtąd samochody odjadą w kierunku Ukrainy. Włoska agencja Ansa podała, że konwój odjechał z miejscowości Cervigliano del Friuli. Na Słowację dojedzie we wtorek.

16:25

Szef dyplomacji Danii Jeppe Kofod składa wizytę na Ukrainie. "Mój duński kolega zobaczy na własne oczy okrucieństwa popełnione przez Rosjan" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Podróż Kofoda zaczyna się od Irpienia. "Rosyjska armia popełniła okrucieństwa nie do opisania, tam i w innych miastach w regionie Kijowa. Jesteśmy obaj zdeterminowani, by postawić przed wymiarem sprawiedliwości tych, którzy za to odpowiadają" - oznajmił Kułeba.

16:19

Stanowisko Kijowa jest jasne. To nie Ukraina zaczęła tę wojnę. (...) Najważniejszą sprawą dla nas jest nasza niepodległość, suwerenność i terytorialna integralność. O to właśnie walczymy. O naszą ziemię i wolność - oświadczył szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak.

Nie jesteśmy gotowi do kompromisu w sprawie niepodległości. Chcemy końca wojny, nasz naród chce końca wojny, ale ważne jest to, by Ukraina tę wojnę wygrała. (...) Naszym zwycięstwem będzie odzyskanie kontroli nad wszystkimi naszymi terytoriami - powiedział.



Jermak podkreślił też, że walcząc z Rosją, "Ukraina broni nie tylko siebie, ale też zasad demokracji".

16:11

To co widzimy w Ukrainie, to tragiczne ziszczenie się słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest taki naród, który uważa, że inne powinny być mu podporządkowane, na co my - wolny świat - mówimy zdecydowanie nie - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów święta Polonii i Polaków za Granicą.

16:00

Sprawcy ataku hakerskiego przeprowadzonego rano na strony internetowe rumuńskich lotnisk zażądali od władz Rumunii wprowadzenia zakazu udostępniania terytorium kraju dla tranzytu broni na zaatakowaną przez Rosję Ukrainę.

Jak podała w oparciu o informacje rumuńskich służb stacja Pro TV, cyberatak został przeprowadzony na 13 stron portów lotniczych w Rumunii. Hakerom nie udało się jednak wykraść poufnych danych.

15:54

Polska będzie domagać się nałożenia niezwłocznych sankcji na rosyjskie surowce energetyczne - powiedziała w poniedziałek w Brukseli przed rozpoczęciem nadzwyczajnego posiedzenia ministrów energetyki państw UE szefowa polskiego resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Będziemy apelować o nałożenie niezwłocznych sankcji na rosyjskie surowce. Jeżeli Polska, która jest tym państwem, posiadającym wizerunek państwa uzależnionego od rosyjskich surowców, jest w stanie poprzeć takie sankcje i była w stanie w pełni uniezależnić się od rosyjskiego gazu, to wierzę, że inne państwa europejskie też mogą takie kroki podjąć" - oświadczyła minister Moskwa.

15:49

Ponad miesiąc po uwolnieniu podkijowskich miejscowości wolontariusze zobaczyli na siódmym piętrze jednego ze zbombardowanych budynków w Borodziance żywego kota. Akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem.

Według wolontariuszy kot mógł spędzić w budynku nawet dwa miesiące i "cudem" przeżył ostrzały.

15:46

Władze Kijowa zwracają się do właścicieli samochodów osobowych z prośbą o niekorzystanie z nich bez szczególnej potrzeby, gdyż ze względu na liczne powroty mieszkańców do miasta, w Kijowie zaczyna brakować paliwa. Wielu ludzi wyjechało ze stolicy Ukrainy w czasie zagrożenia ze strony wojsk rosyjskich.

Do stacji benzynowych w Kijowie ustawiają się obecnie długie kolejki, a na niektórych z nich wprowadzono limity tankowania.

Władze Kijowa stworzyły specjalną aplikację, gdzie można uzyskać informacje o czynnych stacjach benzynowych, dostępnych rodzajach paliwa, sposobach opłaty oraz limitach tankowania.

15:42

37 proc. ankietowanych odpowiedziało, że USA za mało pomagają Ukrainie, 36 proc. uważa, że państwo amerykańskie czyni wystarczająco wiele, 14 proc. - że pomoc USA dla Ukrainy jest zbyt duża. Przy odpowiedziach na to pytanie widoczne były już podziały partyjne - zaznacza ABC. 47 proc. wyborców Republikanów uważa, że rząd amerykański robi w tej sprawie za mało, odsetek wypowiadających się w ten sposób zwolenników Demokratów wynosi 29.

Sondaż dla ABC i "Washington Post" przeprowadzono między 24 a 28 kwietnia na reprezentatywnej grupie ponad tysiąca dorosłych Amerykanów - informuje stacja.

15:39

67 proc. Amerykanów popiera nałożenie kolejnych sankcji ekonomicznych na Rosję, 55 proc. opowiada się za zwiększeniem pomocy militarnej dla Ukrainy - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu dla stacji ABC i dziennika "Washington Post".

Zwiększenie pomocy humanitarnej dla Ukrainy popiera 76 proc. z ankietowanych. Jednocześnie 72 proc. biorących udział w sondażu Amerykanów opowiedziało się przeciwko bezpośredniej interwencji zbrojnej USA na Ukrainie. Za takim rozwiązaniem wypowiedziało się 21 proc. z nich.

Mimo dużego poparcia dla większej pomocy Ukrainie i nałożenia dalszych sankcji na Rosję, bardzo duża cześć amerykańskiego społeczeństwa obawia się eskalacji wojny i negatywnych konsekwencji ekonomicznych konfliktu - podkreśla ABC.

15:24

Podczas briefingu prasowego we Lwowie charge d'affairs amerykańskiej misji dyplomatycznej Kristina Kvien powiedziała, że dyplomaci powrócą do Kijowa przed końcem miesiąca, o ile pozwolą na to okoliczności.

Słuchamy się profesjonalistów od bezpieczeństwa i kiedy powiedzą nam, że możemy wrócić, wrócimy - powiedziała.

Amerykańska misja wznowiła niedawno pracę w placówce we Lwowie, jednak dyplomaci wciąż dojeżdżają tam codziennie z Polski. Jak dotąd do Kijowa powróciły ambasady ponad 30 krajów. Ambasada RP działa tam bez przerwy od początku inwazji.

15:21

W Rosji trwa nabór żołnierzy do walki na Ukrainie, którego normy przewidują, że okręgi federalne (oprócz Moskwy) mają dostarczać po 200 "ochotników" tygodniowo - informuje ukraiński wywiad wojskowy.

15:12

Ukraińscy strażacy uratowali kota ze zniszczonego przez Rosjan budynku w Borodziance.

15:01

Pomimo kierowanych pod adresem Mołdawii gróźb dotyczących możliwości wstrzymania dostaw gazu ziemnego koncern Gazprom realizuje dostarczanie surowca, podały w poniedziałek władze w Kiszyniowie. Przypomniały, że umowa na realizację dostaw obowiązywała do 30 kwietnia.

Jak poinformował kiszyniowski dziennik “Timpul", Gazprom oficjalnie potwierdził, że będzie przesyłał surowiec do Mołdawii również w maju br.

W kwietniu mołdawski rząd Natalii Gavrility poinformował, że dysponuje alternatywnymi źródłami dostaw gazu ziemnego w sytuacji, gdyby Gazprom wstrzymał przesył surowca.

14:56

Główne Biuro Śledcze Ukrainy opublikowało nagranie wideo z rzeczami znalezionymi u sabotażystów. 12 rosyjskich sabotażystów przygotowywało na 2 maja prowokację w Odessie.

14:47

W Antwerpii w północnej części Belgii powstało radio "Kroeto" nadające audycje specjalnie dla dzieci ukraińskich uchodźców, informuje dziennik “De Standard". Nie mówimy o wojnie, chcemy, aby dzieci mogły cieszyć się swoim beztroskim życiem - mówią założyciele stacji.

Inicjatorami powstania stacji są wolontariusze, Dieter Vandepitte i jego dziewczyna Ellen De Meyer, czytamy w gazecie.

Chcieliśmy zrobić coś dla uciekających przed wojną Ukraińców i wpadliśmy na pomysł, aby stworzyć radio dla ich dzieci - powiedzieli dziennikowi. Założyciele wyjaśniają, że chcą w ten sposób pomóc dzieciom w radzeniu z wojenną traumą.

14:44

W wyniku rosyjskiego ostrzału zniszczony został XIX-wieczny budynek szkoły.

14:39

W obwodzie kijowskim odnaleziono dotychczas ciała ponad 1200 osób zabitych przez rosyjskich żołnierzy. Zwłoki zostały przekazane do ekspertyzy medycznej w celu ustalenia powodu śmierci - poinformował w poniedziałek komendant policji obwodowej Andrij Niebytow.

Niestety, niemal każdego dnia mamy przerażające znaleziska i odnotowujemy zbrodnie popełnione przez rosyjską armię w obwodzie kijowskim. Dotychczas zwłoki 1202 zamordowanych cywilów zostały zbadane przez śledczych i przekazane instytucjom sądowym w celu ustalenia ostatecznej przyczyny śmierci. 280 z nich nie zostało jeszcze zidentyfikowanych - przekazał Niebytow, cytowany przez Ukrinform.

14:27

Wierzę w to głęboko, że Ukraina zwycięży. Wierzę w to głęboko, że będziecie żyli w pokoju i w spokoju, kto wie, może w ojczyźnie mocniejszej niż kiedykolwiek do tej pory - powiedział Duda na uroczystości podczas której m.in. wręczył odznaczenia państwowe działaczom polonijnym.



Zaznaczył, że uchodźcy z Ukrainy formalnie są uchodźcami, ale "tak naprawdę są naszymi gośćmi".



Zacytował też słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że teraz "nie ma granicy między Polską a Ukrainą". Wierzę głęboko, że na przyszłość te jego słowa będą jeszcze prorocze. I że kiedyś taką sytuację zobaczymy - wolną, niepodległą, suwerenną Ukrainę, w której żyją Polacy od pokoleń, i wolną, suwerenną, niepodległą Rzeczpospolitą jako bratnie państwo i bratni naród - powiedział Duda.

14:21

Rosja nie zamierza zatrzymać się na Ukrainie, lecz użyć jej terytorium, jako trampoliny do ataku na inne kraje - oceniła wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar, cytowana przez portal informacyjny RBK.

"Jeśli chodzi o Mołdawię. Z całej strategii ich wojny jasno wynika, że Ukraina nie jest punktem końcowym, ani celem ostatecznym. Pójdą dalej, a Ukraina jest przygotowywana właśnie jako trampolina, by stąd ruszyć. Świat zachodni również to zrozumiał i widać, że polityka międzynarodowa i międzynarodowe podejście do sytuacji na Ukrainie zmieniły się bardzo poważnie" - powiedział Malar.

14:16

Europejski bojkot rosyjskiej ropy w dłuższej perspektywie będzie katastrofą dla rosyjskiej gospodarki, ale trzeba się przygotować na to, iż obecnie wywinduje on ceny tego surowca - pisze holenderski dziennik “De Telegraaf".

Według “De Telegraaf" Komisja Europejska wkrótce zaproponuje wprowadzenia embarga na ropę z Rosji, o ile uda się przełamać opór Budapesztu.

14:12

"Ponad stu cywilnych mieszkańców Mariupola, którzy przez dwa miesiące ratowali się wraz z obrońcami Mariupola w podziemnych schronach Azowstalu przed bombardowaniem i ostrzałami artyleryjskimi ze strony Rosji, przybyło do Zaporoża" - przekazały w komunikacie ukraińskie siły zbrojne.

Ewakuowano ponad sto kobiet, dzieci i osób starszych. Jak podaje Suspilne Zaporoże, powołując się na lokalne władze, do miasta zaczęli przybywać mieszkańcy Mariupola własnymi środkami transportu. Za kilka godzin mają dotrzeć tam natomiast ludzie ewakuowani z zakładów Azowstal.

Ewakuowani otrzymują teraz ciepłe posiłki, leki, artykuły spożywcze. Pracownicy medyczni udzielają pomocy poszkodowanym. Świadczone jest też wsparcie psychologiczne.

13:56

Opóźnia się kolejna ewakuacja cywilów z otoczonego przez rosjan Mariupola. Jak informuje tamtejsza rada miejska - wbrew wcześniejszym doniesieniom - autobusy nie dotarły jeszcze do miejsca zbiórki dla cywilów apowinny tam dojechać już o 8 naszego czasu.

Według władz miasta ewakuacja jest jeszcze możliwa.



13:53

To co widzimy na Ukrainie, to tragiczne ziszczenie się słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dlatego że jest taki naród, który uważa, że inne powinny być mu podporządkowane, na co my - wolny świat - mówimy zdecydowanie nie - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów święta Polonii i Polaków za Granicą.



13:48

W południowo-zachodniej części kraju rozpoczęły się w poniedziałek ćwiczenia zmechanizowanych wojsk lądowych Arrow 22, prawdopodobnie największe w tym roku na terenie Finlandii. Razem z Finami w manewrach udział biorą oddziały z USA, Wielkiej Brytanii oraz Łotwy i Estonii.

13:40

Fiński koncern energetyczny Fennovoima zakończył współpracę z rosyjskim Rosatomem przy budowie elektrowni jądrowej Hanhikivi nad Zatoką Botnicką - przekazały władze spółki. Zakończył się "jeden z najbardziej rażących etapów fińskiej polityki energetycznej" - komentuje prasa.

13:28

Rosjanie wywożą z Mariupola zwłoki mieszkańców tymi samymi ciężarówkami, którymi wwożą "pomoc humanitarną" - informuje w poniedziałek doradca mera tego oblężonego przez Rosjan miasta Petro Andriuszczenko. Rosjanie wywożą tysiące ciał zabitych z Mariupola - pisze Andriuszczenko w komunikatorze Telegram.

Telegram

13:15

Po nocnej przerwie ponownie ruszyć miała ewakuacja cywilów z Mariupola - tak informują władze miasta.

Autobusy już wyjechały z Mariupola, do kolumny mogą dołączać prywatne samochody. Jeszcze dziś rano w odciętych przez Rosjan zakładach Azowstal nadal przebywało kilkuset cywilów oraz nawet 500 rannych żołnierzy. Niewykluczone, że część z nich udało się ewakuować, ale potwierdzenia jeszcze nie ma. Wczoraj, gdy tylko pierwsza taka kolumna wyjechała z miasta - odezwała się rosyjska artyleria.

Ostrzeliwane są zakłady Azowstal, ale też całe terytorium Mariupola. Wczoraj, jak wiadomo, z zakładów udało się wywieźć ponad 100 osób. Sytuacja w mieście cały czas jest nadal skrajnie ciężka.

12:50

Rosjanie nie zdołają zająć Siewierodoniecka, ale miasto może zostać oblężone; może być to "drugi Mariupol" - alarmuje szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. W ostatnich dniach wojskowi eksperci zaczęli prognozować Siewierodonieckowi los Mariupola - zaznacza Hajdaj na Facebooku.

Gubernator po raz kolejny wezwał mieszkańców do ewakuacji, bo, jak dodał, tragedii lepiej jest zapobiec i lepiej nie dawać wrogowi karty przetargowej.

12:29

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock potwierdziła, że jej kraj popiera embargo na dostawy rosyjskiej ropy naftowej. W ramach UE prowadzimy działania kampanię na rzecz wspólnego wycofywania (rosyjskiej) ropy naftowej w ramach (przygotowywanego) szóstego pakietu sankcji - powiedziała szefowa MSZ w niedzielę wieczorem w programie telewizji ARD.

12:10

Kolejnych 170 rosyjskich polityków - wszyscy członkowie Rady Federacji, czyli wyższej izby parlamentu Rosji - oraz sześć firm sektora obronnego znalazło się na nowozelandzkiej liście objętych sankcjami przeciwko Rosji - poinformowała w poniedziałek minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii Nanaia Mahuta.

12:04

Węgry nadal sprzeciwiają się jakimkolwiek sankcjom na import rosyjskiego gazu i ropy - przekazał rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs. Władze w Budepeszcie argumentują, że robią wszystko, aby Węgrzy nie musieli płacić ceny za "wojnę między Ukrainą a Rosją". Unia Europejska ma zaproponować stopniowy zakaz importu rosyjskiej ropy w ramach nowego pakietu sankcji, który ma być omawiany w tym tygodniu.

A jak podaje agencja Reutera... Komisja Europejska może zezwolić, aby Węgry i Słowacja odchodziły od rosyjskiej ropy... dłużej, niż inne kraje wspólnoty. Powód? Silne uzależnienie obu państw od tego surowca z Rosji.

11:58

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które mają pokazywać pożar po eksplozji w pobliżu lotniska w okupowanej części Ukrainy. Na nagraniach widać słup czarnego dymu unoszący się w okolicach lotniska w Czarnobajewce. Ani strona ukraińska, ani rosyjska na informują co było przyczyną wybuchu - podaje CNN.

11:42

Rosyjska okupacyjna administracja w Chersoniu na południu Ukrainy odcięła wszystkie drogi prowadzące z miasta na tereny kontrolowane przez siły ukraińskie. Półki w lokalnych sklepach są puste, a mieszkańcy opierają się próbom wprowadzenia do obiegu rosyjskiego rubla - pisze portal BBC.

11:35

Rosjanie twierdzą, że zniszczyli ukraiński myśliwiec MiG-29 w pobliżu Doniecka.

11:11

Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar powiedziała, że celem Rosji jest odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego i Azowskiego. Wypowiedź Malar przytoczył portal informacyjny RBK-Ukraina.

Rosja nie rezygnuje z planów zajęcia obwodów donieckiego i ługańskiego w ich granicach (administracyjnych), a teraz próbują to samo zrobić z obwodem charkowskim i chersońskim. Ich celem jest odcięcie Ukrainy od mórz - powiedziała wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony.

11:02

"Zniszczone życia ludzi i spalony albo skradziony majątek niczego nie dadzą okupantom. To tylko zwiększy toksyczność rosyjskiego państwa i liczbę na świecie tych, którzy będą działać na rzecz jej izolacji" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Szef państwa do wpisu dołączył zdjęcia przedstawiające zniszczenia spowodowane zbrojną agresją rosyjską.

Telegram

10:54

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że żołnierze zniszczyli 10 ukraińskich dronów i dwa zestawy rakietowe Toczka-U.

10:21

Szef duńskiej dyplomacji Jeppe Kofod, który przebywa z wizytą na Ukrainie, ponownie otworzył w poniedziałek ambasadę Danii w Kijowie. Placówka po wybuchu wojny tymczasowo działała z Polski.

Otwarcie duńskiej ambasady Kofod nazwał "mocnym symbolem wsparcia dla Ukrainy i narodu ukraińskiego". Dyplomaci będą zajmować się bliskimi duńsko-ukraińskimi relacjami, w tym szeroką pomocą dla Ukrainy. Natomiast pomoc konsularna będzie świadczona w ograniczonym zakresie - oświadczył.

10:16

W części Białorusi wyłączany jest internet, by ukryć informacje o przemieszczaniu się rosyjskich wojsk na terytorium tego kraju - podaje w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy.

Po raz pierwszy całościowe i częściowe ograniczenie dostępu białoruskich użytkowników łączności mobilnej do internetu odnotowano 1 kwietnia - pisze w komunikacie wywiad. W ciągu miesiąca całe regiony kraju miały ograniczony dostęp do sieci - dodaje.



10:04

"Rosja chce całkowicie zablokować naszą gospodarkę: nie pozwala na przepływ statków, kontroluje Morze Czarne" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie, którego udzielił australijskiej telewizji Nine Network.

Zełenski podkreślił, że Ukraina może stracić miliony ton zbóż z powodu rosyjskiej blokady portów nad Morzem Czarnym, co wywoła kryzys żywnościowy, który wpłynie zarówno na Europę, jak i na Azję i Afrykę.

09:40

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny poinformowała o zniszczeniu dwóch rosyjskich łodzi Raport w pobliżu Wyspy Węży. Do ataku wykorzystano drony Bayraktar.

Wideo youtube

09:35

Finlandia 12 maja ma złożyć wniosek o członkostwo w NATO - tak podaje fiński dziennik "Iltalehti", powołując się na źródła rządowe. Chęć zbliżenia z Sojuszem to wynik obaw w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Podobne nastroje panują również w Szwecji, która również nie należy do NATO.

W przypadku akcesji tych dwóch państw Rosja zapowiada rozmieszczenie dodatkowej broni w obwodzie kaliningradzkim - podaje agencje Reutera.

09:25

"Nie można sobie wyobrazić grozy, której doświadczyliśmy" - powiedziała jedna z kobiet ewakuowanych wczoraj z zakładów Azowstal w Mariupolu, w których przed rosyjskimi wojskami wciąż ukrywają się setki Ukraińców.

09:18

Szef Światowego Programu Żywnościowego (WFP) David Beasley oskarżył Rosjan o to, że uniemożliwiają przedstawicielom ONZ dzielenie pomocy ukraińskim cywilom uwięzionym w oblężonych miastach, takich jak Mariupol, Mikołajów czy Chersoń, co grozi masowym głodem.

Dlaczego odmawia się jedzenia niewinnym ofiarom wojny, cywilom? - zapytał retorycznie Beasley w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS.

09:06

Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w niedzielę w rosyjskim ostrzale bloków mieszkalnych w mieście Orichiw w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowały lokalne władze. W niedzielę siły rosyjskie uderzały w cywilną infrastrukturę miasta Orichiw - czytamy w komunikacie władz obwodu zaporoskiego. Jak przekazano, trafiono w wielopiętrowe budynki. Dwóch mężczyzn zginęło wskutek obrażeń spowodowanych odłamkami. Cztery osoby trafiły do szpitala z obrażeniami różnego stopnia.

08:58

Trzy osoby zginęły i trzy zostały ranne minionej doby w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy wskutek rosyjskiej agresji zbrojnej - poinformował w poniedziałek szef władz tego regionu Serhij Hajdaj. Wśród rannych jest dziecko.

12-letni chłopiec został ranny podczas ostrzału miasta Zołote w niedzielę wieczorem. Łącznie w obwodzie tego dnia w związku z rosyjską agresją zginęły trzy osoby: w miastach Zołote, Lisiczańsk i Popasna. Zniszczonych zostało wiele budynków mieszkalnych.

08:29

"Celem Ameryki w Ukrainie jest to, by Ukraińcy wygrali i wyrzucili rosyjskich agresorów ze swojego kraju. To cel wspólnych wysiłków nas i naszych przyjaciół - Polaków oraz innych naszych sojuszników - jeśli chodzi o sankcje oraz dostarczanie różnego rodzaju pomocy bohaterskim ukraińskim żołnierzom broniącym swojej ojczyzny" - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński w wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowym "Super Expressie".

08:21

W obwodzie dniepropietrowskim rosyjska rakieta zniszczyła magazyn zboża. Taką informację podał Walentin Rezniczenko, szef administracji regionalnej.

07:55

Wczoraj w Moskwie odbyły się pochód pierwszomajowy. Nie zabrakło na nim symbolu rosyjskiej inwazji - "Z".



/ MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

/ MAXIM SHIPENKOV / PAP

07:49

W Rosji zatrzymano w niedzielę ponad 200 osób pikietujących w związku z 1 maja i przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę - pisze w poniedziałek Radio Swoboda. Najwięcej zatrzymań przeprowadzono w Moskwie i Petersburgu - po ok. 80 osób.

W Petersburgu zatrzymano m.in. artystkę Annę Anisimową, która przykuła się kajdankami do barierki na chodniku, a przed sobą ustawiła telewizor z napisem "Z TV"

Telegram

07:25

"Na początku konfliktu Rosja zaangażowała ponad 120 batalionowych grup taktycznych, co stanowiło około 65 proc. jej wszystkich lądowych sił bojowych. Prawdopodobnie ponad jedna czwarta tych jednostek stała się obecnie nieefektywna bojowo. Niektóre z najbardziej elitarnych jednostek rosyjskich, w tym Siły Powietrznodesantowe, WDW, poniosły największe straty. Odbudowa tych sił zajmie Rosji prawdopodobnie lata" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskie ministerstwo obrony.



07:14

Siły ukraińskie w ciągu minionej doby odparły 10 ataków wroga w Donbasie na wschodzie kraju - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak dodano, wojska rosyjskie prowadzą ofensywę praktycznie wzdłuż całej linii rozgraniczenia na kierunku donieckim.

W niedzielę w obwodzie donieckim i ługańskim odbito 10 ataków Rosjan, zniszczono dwa czołgi, 17 systemów artyleryjskich, 38 jednostek bojowego sprzętu opancerzonego i 10 pojazdów. Ukraińcy strącili też 10 bezzałogowców przeciwnika - czytamy.

07:01

Podlegający Norwegii arktyczny archipelag Svalbard może zostać wykorzystany przez Rosjan do wzniecenia konfliktu. Przez lata Norwegia na północy Półwyspu Skandynawskiego obok bliskiej współpracy z NATO, ograniczała swoją obecność wojskową, aby zachować dobre stosunki z Rosją - mówi PAP prof. Katarzyna Zyśk z Norweskiego Instytutu Studiów Obronnych.

Jak przypomina, prof. Zyśk, Svalbard podlega jurysdykcji Norwegii, jednak norweska władza jest ograniczona w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej oraz wojskowej.

Rosja jest jednym z 46 krajów-sygnatariuszy traktatu Spitsbergeńskiego z 1920 roku, i na tej podstawie ma prawo do rozwijania działalności gospodarczej. Rosja twierdzi, że Svalbard to obszar zdemilitaryzowany, natomiast Norwegowie wskazują, że chociaż nie jest możliwa tam stała obecność w postaci baz wojskowych, to jednak przebywanie tam norweskich żołnierzy czy lądowanie samolotów wojskowych jest zgodne z traktatem.

06:37

Przewodniczący Komisji Wywiadu amerykańskiej Izby Reprezentantów Adam Schiff w rozmowie ze stacją CNN opisał rozmowę, jaką członkowie delegacji Kongresu odbyli w niedzielę w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i oświadczył, że jego zdaniem "to tylko kwestia czasu", zanim prezydent USA odwiedzi Ukrainę.

"Myślę, że wizyta prezydenta jest brana pod uwagę, ale to tylko kwestia tego, jak szybko będzie to wykonalne" - powiedział Schiff telewizji CNN.



06:27

Przy Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy do niedawna działał rosyjski szpieg poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

06:20

Dwie eksplozje miały miejsce we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek w Biełgorodzie, południowym regionie Rosji graniczącym z Ukrainą, poinformował w mediach społecznościowych gubernator regionu Wiaczesław Gładkow. "Nie było żadnych ofiar ani zniszczeń" - oświadczył Gładkow.

Na Twitterze pojawiły się materiały wideo i doniesienia o rzekomych ukraińskich dronach nad Biełgorodem. Autentyczność tej informacji nie mogła być wstępnie potwierdzona.



06:00

Według brytyjskiego dziennika "The Times" rosyjskie władze opracowały misterny plan inwazji, zgodnie z którym Mołdawia zostanie wkrótce zaatakowana według tzw. "donbaskiego" scenariusza.

Według cytowanych przez dziennik ukraińskich źródeł wywiadowczych istnieje "szereg przesłanek", które wskazują na to, że w bliskiej perspektywie może dojść do ataku na to byłe państwo radzieckie, w którego armii służy zaledwie 3250 żołnierzy.