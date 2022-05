W obwodzie kijowskim odnaleziono dotychczas ciała ponad 1200 osób zabitych przez rosyjskich żołnierzy. Ukraiński wywiad wojskowy ostrzega zaś, że Rosjanie przygotowują się do epidemii cholery w regionach graniczących z Ukrainą. Mogą planować prowokację, by oskarżyć Kijów o "użycie broni biologicznej". Po rosyjskim ostrzale doszło do pożaru w zakładach Azowstal – tam pozostali ostatni obrońcy Mariupola. Prezentujemy najważniejsze informacje z 68. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę – sprawdź nasze podsumowanie.

Najważniejsze wydarzenia związane z 68. dniem wojny w Ukrainie śledziliśmy w naszej relacji z 02.05.2022 r. ZOBACZ RELACJĘ>>> Części zniszczonego rosyjskiego myśliwca wystawionego w pobliżu muzeum wojny w Kijowie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA W obwodzie kijowskim odnaleziono dotychczas ciała ponad 1200 osób zabitych przez rosyjskich żołnierzy. Zwłoki zostały przekazane do ekspertyzy medycznej w celu ustalenia powodu śmierci - poinformował w poniedziałek komendant policji obwodowej Andrij Niebytow. Policja prowadzi działania w celu identyfikacji ciał. Pobierane jest DNA ofiar, a pozyskane z materiału genetycznego informacje wprowadzane są do bazy danych. Funkcjonariusze organów ścigania współpracują z domniemanymi krewnymi ofiar w celu porównania DNA. Zobacz również: ​Ponad 1200 cywilów zamordowali Rosjanie w obwodzie kijowskim. Wiele osób wywieziono z kraju Prokuratorzy i policja zidentyfikowali pierwszego podejrzanego o brutalne zabójstwa ludności cywilnej w podkijowskim mieście Bucza w obwodzie kijowskim. To dowódca Gwardii Narodowej Rosji - Siergiej Kołocej. Zobacz również: Zabójstwa w Buczy. Zidentyfikowano pierwszego podejrzanego HUR - Zarząd Główny Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje zaś, że rosyjska główna lekarka sanitarna Anna Popowa podpisała rozporządzenie w sprawie "dodatkowych przedsięwzięć w ramach profilaktyki cholery". Prawdopodobnie pod koniec maja lub na początku czerwca władze Rosji mogą posunąć się do prowokacji w regionach graniczących z Ukrainą. Odpowiedzialnością za to tradycyjnie będą próbować obarczyć Ukrainę, obwiniając ją o "zastosowanie broni biologicznej" - podano w komunikacie. Zobacz również: ​Rosjanie przygotowują się do epidemii cholery. Planują użycie broni biologicznej? Tymczasem Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy na bieżąco zbiera informacje o zniszczeniach dóbr kultury - nie tylko budynków oficjalnie uznanych za zabytki. Jak podkreślono, zgromadzone dane mogą posłużyć jako dowody w procesach przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze lub specjalnym trybunałem, który może być powołany do rozliczenia Rosjan za zbrodnie popełnione na Ukrainie. Zobacz również: Kościoły, muzea, zabytkowe kamienice. Ukraińcy zbierają dane o zniszczonych dobrach kultury Według brytyjskiego dziennika "The Times" rosyjskie władze opracowały misterny plan inwazji, zgodnie z którym Mołdawia zostanie wkrótce zaatakowana według tzw. "donbaskiego" scenariusza. Już teraz obserwuje się pewną aktywność na lotnisku w Tyraspolu, stolicy nieuznawanej republiki Naddniestrza. Rosjanie mogą próbować przerzucać swoje wojska na pokłady samolotów i śmigłowców Ił76 startujących z okupowanego Krymu. W tym samym czasie w stolicy Mołdawii Kiszyniowie mają być organizowane protesty i zamieszki. Zobacz również: „The Times”: Wkrótce może dojść do rosyjskiej inwazji na Mołdawię