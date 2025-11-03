​2 tys. najemników z Kolumbii podpisało kontrakty z wojskiem Ukrainy - ujawnił w poniedziałek "Die Welt". Żołnierzy z Ameryki Południowej ma być tak dużo, że niektóre kompanie złożone są wyłącznie z Latynosów, a obowiązującym w nich językiem komunikacji jest hiszpański - relacjonuje niemiecki dziennikarz, który odwiedził tajny ośrodek szkoleniowy.

Do walki po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją od 2022 roku przyjęto ponad 8 tys. ochotników spoza kraju, a najemnicy z Ameryki Południowej stanowić mają nawet 40 proc. z nich. / Shutterstock

Od lutego 2022 roku około 2 tysiące kolumbijskich najemników dołączyło do ukraińskiej armii.

Łącznie ponad 8 tysięcy ochotników spoza Ukrainy walczy po jej stronie, a Latynosi stanowią aż 40 proc. tej grupy.

Latynosi często przyjeżdżają bez wcześniejszego doświadczenia wojskowego.

Główną motywacją Kolumbijczyków są zarobki - około 3 tysiące euro miesięcznie.

Aktualne informacje o sytuacji w Ukrainie i wydarzeniach na froncie znajdziesz na stronie RMF24.pl .

Od lutego 2022 roku około 2 tys. najemników z Kolumbii podpisało kontrakty z ukraińskim wojskiem - informuje w poniedziałek "Die Welt". W większości przypadków pełnią oni służbę jako piechota, co ma stanowić istotne wzmocnienie dla armii zmagającej się z niedoborem kadr.

Zgodnie z danymi, przekazanymi przez niemiecką gazetę, do walki po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją od 2022 roku przyjęto ponad 8 tys. ochotników spoza kraju, a najemnicy z Ameryki Południowej stanowić mają nawet 40 proc. z nich. W przypadku Kolumbijczyków "Die Welt" podaje łączną liczbę 2 tysięcy.

Żołnierzy z Ameryki Południowej ma być tak dużo, że niektóre kompanie złożone są wyłącznie z Latynosów, a obowiązującym w nich językiem komunikacji jest hiszpański - relacjonuje dziennik. Najemnikami są nie tylko Kolumbijczycy. Po stronie Ukrainy walczą także Chilijczycy czy Brazylijczycy.

W cierpiącej braki kadrowe ukraińskiej armii Latynosi służący w większości w piechocie mają odgrywać istotną rolę. Na niektórych odcinkach frontu Ukraińcom brakuje żołnierzy, jeden z dowódców przekazał "Die Welt", że są miejsca, gdzie Rosjan jest siedem razy więcej od nich.

"Die Welt", którego reporter odwiedził tajny ośrodek szkoleniowy dla Kolumbijczyków na północy Ukrainy, pisze, że często zdarza się, iż żołnierze spoza Ukrainy przyjeżdżają do Europy bez doświadczenia wojskowego. Na początku, w 2022 roku, wymagania rekrutacyjne w Ukrainie były surowe, zostać mogli tylko ci, którzy mieli wcześniej styczność ze starciami zbrojnymi. Obecnie obowiązują złagodzone kryteria.

Z rozmów przeprowadzonych przez dziennikarzy "Die Welt" z Kolumbijczykami wynika, że ich główną motywacją są zarobki. Mogą liczyć na ok. 3 tys. euro miesięcznie. W przeciwieństwie do Ukraińców mogą też rozwiązać kontrakt w dowolnym momencie. Część z nich przyjeżdża na kilka miesięcy, część zostaje na wojnie na lata.