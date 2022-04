Na uszkodzonym rosyjskim krążowniku rakietowym Moskwa mogą znajdować się głowice nuklearne – poinformował portal wojskowy Defence Express, powołując się na konstruktorów i oficerów marynarki. Strona ukraińska twierdzi, że okręt został trafiony przez ukraińskie rakiety. Pentagon twierdzi natomiast, że krążownik był w zasięgu ukraińskich rakiet Neptun, ale nie może potwierdzić, że to one były przyczyną jego uszkodzenia.

Rosyjski krążownik Moskwa na zdjęciu z marca 2014 roku / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Na krążowniku Moskwa jest 16 rakiet P-1000 Wułkan, które mogą być uzbrojone w głowice jądrowe o mocy do 350 kiloton. Nie jest jednak jasne, czy na jednostce głowice jądrowe znajdują się zawsze, czy tylko są tam umieszczane na specjalny rozkaz.

Krążownik Moskwa wchodzi w skład sił stałej gotowości Floty Czarnomorskiej, a więc powinien móc błyskawicznie wyjść w otwarte morze w celu wykonywania zadań bojowych. Przeładowanie głowic rakiet P-500/1000 jest zaś czasochłonnym zadaniem i powinno być wykonywane wyłącznie w bazie.

Proporcje liczby głowic jądrowych do konwencjonalnych na krążownikach rosyjskich nie są obecnie znane. W czasach ZSRR nuklearne głowice mogły stanowić kilka sztuk z 16.

Oprócz tego na krążowniku może znajdować się inna broń jądrowa - pociski rakietowe do systemu Fort, będącego okrętowym odpowiednikiem S-300. W czasach ZSRR kilka sztuk rutynowo znajdowało się na pokładzie wśród 64 rakiet do tego systemu.

Defence Express ocenia przy tym, że w krótkiej perspektywie nie ma ryzyka ewentualnej eksplozji tych pocisków w razie zatonięcia krążownika. Jak podkreśla portal, na dnie mórz i oceanów spoczywa obecnie około 10 reaktorów, około 10 torped i około 20 rakiet balistycznych, z czego większość trafiła tam na skutek awarii na sowieckich okrętach w latach 60-80.

Krążownik Moskwa uszkodzony – co się wydarzyło?

Ukraina twierdzi, że krążownik Moskwa, będący okrętem flagowym rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, został trafiony rodzimymi pociskami przeciwokrętowymi Neptun, Rosja - że na okręcie wybuchł pożar.

Rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że krążownik rakietowy Moskwa nie zatonął, ale jest uszkodzony i popłynął do bazy w Sewastopolu na Krymie na naprawy.

Jak dodał Kirby, na pokładzie okrętu doszło do co najmniej jednej eksplozji, ale USA nie mają informacji na temat tego, co było jej przyczyną.

Przedstawiciel Pentagonu podał też, że w chwili wybuchu Moskwa znajdowała się ok. 100 km od wybrzeża, czyli była w zasięgu ukraińskich rakiet przeciwokrętowych Neptun, które według Ukrainy uderzyły w jednostkę.

Oficjel dodał, że pozostałe okręty będące w pobliżu Moskwy wycofały się na odległość ok. 150 km od brzegu.

Krążownik "Moskwa" - jeden z najważniejszych rosyjskich okrętów

Moskwa to flagowy okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Został zwodowany w 1979 roku, a od 1982 roku służył w marynarce Związku Radzieckiego. Po rozpadzie ZSRR został przejęty przez marynarkę Rosji. To właśnie ten krążownik rakietowy uczestniczył w ataku na ukraińską Wyspę Węży.

Według analityków pożar na okręcie tego typu może doprowadzić do katastrofalnej w skutkach eksplozji, która może zatopić jednostkę.

Rakiety Neptun

Neptuny to ukraińskie przeciwrakietowe pociski manewrujące. Pocisk stanowi amunicję dla mobilnego nadbrzeżnego systemu rakietowego Neptun RK-360MC. Pierwsze Neptuny trafiły na wyposażenie ukraińskich sił zbrojnych w 2020 roku.

Neptuny są wyposażone w dwuzakresową samonaprowadzającą głowicę bojową o masie 150 kg z aktywnym radarem. Dzięki temu mogą wykryć cel z odległości 50 km i są odporne na zakłócenia radiowe.