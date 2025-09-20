Polskie i sojusznicze myśliwce poderwane w polskiej przestrzeni powietrznej. Taką informację przekazało o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Służb Zbrojnych. Powodem są uderzania Rosji na terytorium Ukrainy.

/ RMF FM

Jak informowało na platformie X ok. godz. 5:30 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, "w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - przekazano w komunikacie. Oznacza to, że poderwane zostały dyżurne pary myśliwców, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

"Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewnione we wpisie.