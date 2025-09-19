Podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Informację przekazało w piątek wieczorem Dowództwo Generalne.
Do tragicznego wypadku doszło 19 września podczas nocnych ćwiczeń spadochronowych realizowanych w Stanach Zjednoczonych - poinformowało w serwisie X Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmierć poniosło dwóch polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych.
Okoliczności tragedii bada specjalna komisja.
Rodziny poległych żołnierzy zostały objęte pełnym wsparciem psychologicznym i organizacyjnym - zapewniło Dowództwo Generalne RSZ.