Podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Informację przekazało w piątek wieczorem Dowództwo Generalne.

Do tragicznego wypadku doszło 19 września podczas nocnych ćwiczeń spadochronowych realizowanych w Stanach Zjednoczonych - poinformowało w serwisie X Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmierć poniosło dwóch polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych.

Okoliczności tragedii bada specjalna komisja.

Rodziny poległych żołnierzy zostały objęte pełnym wsparciem psychologicznym i organizacyjnym - zapewniło Dowództwo Generalne RSZ.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz złożył rodzinom wyrazy współczucia..

"Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. W czasie nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA śmierć poniosło dwóch naszych świetnych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Rodziny poległych zostały objęte pełnym wsparciem. Składam im najgłębsze wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach" - napisał na platformie X.